Нагоси о будущем игр: меньше масштаба, больше качества

Тосихиро Нагоси, создатель культовой серии игр Yakuza, считает, что современные геймеры всё чаще устают от чрезмерно больших и насыщенных контентом игр. По мнению Нагоси, обилие крупных релизов заставляет игроков чувствовать, что они просто не успевают освоить весь доступный контент. Разработчик убеждён, что индустрии стоит пересмотреть приоритеты и сосредоточиться на качестве игрового контента, а не на его количестве.

В своём новом проекте Нагоси намеренно уменьшил размер игрового мира, чтобы исключить дублирующиеся задачи и избежать искусственного создания ощущения масштаба. Он подчёркивает, что такое сокращение позволяет сфокусироваться на уникальных элементах, которые сделают прохождение более увлекательным и содержательным.

Серия Yakuza, в особенности популярная в Японии, за годы приобрела множество поклонников и за пределами страны. Её уникальный стиль, захватывающие сюжеты и яркие персонажи сделали Yakuza успешной франшизой по всему миру. Подход Нагоси сконцентрироваться на качестве контента это доказывает популярностью своей серии игр.