NVIDIA готовит к релизу мобильные и настольные версии RTX 5000 в 2025 году

В базе данных PCI Device ID обнаружены новые идентификаторы, связанные с предстоящими мобильными видеокартами серии NVIDIA RTX 5000. Это дает основания полагать, что производитель готовится к скорому анонсу новых моделей для ноутбуков и мини-ПК. Одной из младших карт серии станет GeForce RTX 5050, за которой последуют более производительные модели — RTX 5060, RTX 5070, а также RTX 5070 Ti. Модельный ряд также включает решения для работы в 4K с поддержкой трассировки лучей — RTX 5080 и флагманскую RTX 5090.

Предполагается, что официальный анонс новой линейки мобильных видеокарт состоится в начале 2025 года, одновременно с релизом настольных версий этих GPU. В начальной линейке десктопных видеокарт, по слухам, будут представлены всего три модели: RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090.

Интерес пользователей к новым видеокартам NVIDIA велик, однако цена на новые модели вызывает опасения у многих. Компания уже не раз завышала стоимость на свои продукты, что создает вопросы относительно доступности новых решений для широкой аудитории. Тем не менее, энтузиасты все же с нетерпением ждут релиза, надеясь на значительные улучшения в производительности и возможностях, особенно для игр с поддержкой 4K и трассировкой лучей.