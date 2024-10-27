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Amogus54
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
Глава NVIDIA предупредил о рисках для тех, кто не использует ИИ

На недавнем саммите по искусственному интеллекту в Индии генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг поделился своим видением роли ИИ в будущем рабочих процессов. По его словам, искусственный интеллект может выполнять ряд задач с потрясающей скоростью и эффективностью, достигая уровня производительности, который в тысячи раз превосходит человеческий. Однако, как подчеркнул Хуанг, ИИ не сможет полностью заменить людей в профессиях, а лишь станет мощным инструментом, который позволит более продуктивным специалистам вытеснять тех, кто не осваивает новые технологии.

Он отметил, что для некоторых профессий ИИ способен облегчить до 20% задач, в то время как для других эта цифра может достигать и 50%. В своём выступлении Хуанг подчеркнул, что будущее за теми, кто использует ИИ для повышения собственной эффективности.

Саммит вызвал большой интерес, и участники с энтузиазмом встречали выступление Хуанга. Тысячи рупий были потрачены индийскими энтузиастами, чтобы увидеть главу NVIDIA вживую.

#nvidia #новости #видеокарты #нейросети #дженсен хуанг #новости технологий #искусстввенный интеллект
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