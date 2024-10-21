Новые технологии и исправления в свежем патче

Разработчики Silent Hill 2 Remake выпустили очередной патч, значительно улучшающий игровой опыт. В версии для PC добавлена поддержка технологии AMD FSR 3.1, что позволит повысить производительность и улучшить качество изображения. Также исправлены проблемы с фреймрейтом, которые могли проявляться в виде рывков во время игры, особенно на платформе Steam Deck.

Кроме того, обновление затронуло и консольную версию для PS5 — были устранены различные баги, которые могли мешать комфортному прохождению игры.

Silent Hill 2 Remake стал настоящей находкой для фанатов серии, благодаря современным графическим технологиям и атмосферной подаче ужаса. Важно, что разработчики продолжают поддерживать игру, оперативно выпуская патчи с исправлениями и добавлением новых технологий, что делает проект ещё более стабильным и приятным для прохождения.

Ремейк Silent Hill 2 был тепло принят критиками и игроками за сохранение атмосферы оригинала и внедрение современных технологий. Добавление поддержки AMD FSR 3.1 позволяет улучшить графическое качество и производительность игры на ПК.