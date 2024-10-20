Denuvo замьютила игроков на своем сервере Discord из-за шквала критики

Недавно Denuvo, известная своими технологиями защиты от пиратства, запустила официальный сервер в Discord, где геймеры получили возможность высказаться напрямую. Однако эта инициатива быстро привела к негативным последствиям: тысячи пользователей начали заваливать разработчиков оскорблениями и обвинениями, обвиняя Denuvo в том, что она "уничтожает игровую индустрию". В результате, администрация сервера была вынуждена отключить возможность общения для большинства участников.

Система защиты Denuvo вызывает негативные отзывы как у тех, кто покупает игры, так и у пиратов. Многие игроки жалуются на снижение производительности игр, защищённых этой технологией. С другой стороны, пираты сталкиваются с долгими ожиданиями взлома, однако для тех, кто не планировал приобретать игры, это всё равно не является стимулом для покупки.

Кроме того, система Denuvo неоднократно подвергалась критике за торможение работы игр на самых разных платформах. У геймеров, даже честно купивших игру, наблюдаются значительные потери в производительности, что делает их недовольство ещё более обоснованным.