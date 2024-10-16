Halo Infinite действительно должна была получить королевскую битву

Оказалось, что Halo Infinite могла получить режим королевской битвы. Это стало известно благодаря портфолио Майка Клоппера, дизайнера студии Raven Software, где он упомянул свою работу над проектом в качестве геймдиректора в студии Certain Affinity. Проектом стала королевская битва, разрабатываемая специально для Halo Infinite, однако работа над этим режимом была приостановлена весной 2022 года, спустя год с момента начала разработки.

Интересно, что примерно в это же время появились слухи о том, что франшиза Halo может перейти на новый движок Unreal Engine, что, вероятно, повлияло на отмену проекта. Учитывая количество попыток крупных брендов внедрить режим королевской битвы в свои игры, такой шаг мог быть обоснован, особенно с учетом провалов подобных проектов у других компаний.

Отмена режима королевской битвы для Halo Infinite может быть хорошим решением, учитывая примеры неудач других игр, пытавшихся внедрить этот жанр. Многие успешные франшизы сталкивались с трудностями, пытаясь адаптироваться под популярные тренды, но вместо этого теряли свою индивидуальность. Например, попытки создать королевскую битву на базе популярных игр нередко заканчивались коммерческими неудачами, как это было с некоторыми проектами, которые не смогли удержать внимание аудитории.