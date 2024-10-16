Оказалось, что Halo Infinite могла получить режим королевской битвы. Это стало известно благодаря портфолио Майка Клоппера, дизайнера студии Raven Software, где он упомянул свою работу над проектом в качестве геймдиректора в студии Certain Affinity. Проектом стала королевская битва, разрабатываемая специально для Halo Infinite, однако работа над этим режимом была приостановлена весной 2022 года, спустя год с момента начала разработки.
Интересно, что примерно в это же время появились слухи о том, что франшиза Halo может перейти на новый движок Unreal Engine, что, вероятно, повлияло на отмену проекта. Учитывая количество попыток крупных брендов внедрить режим королевской битвы в свои игры, такой шаг мог быть обоснован, особенно с учетом провалов подобных проектов у других компаний.
Отмена режима королевской битвы для Halo Infinite может быть хорошим решением, учитывая примеры неудач других игр, пытавшихся внедрить этот жанр. Многие успешные франшизы сталкивались с трудностями, пытаясь адаптироваться под популярные тренды, но вместо этого теряли свою индивидуальность. Например, попытки создать королевскую битву на базе популярных игр нередко заканчивались коммерческими неудачами, как это было с некоторыми проектами, которые не смогли удержать внимание аудитории.