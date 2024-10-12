В магазине GOG политика не как в Steam

Недавно в Steam появилось новое уведомление, которое подчеркивает, что пользователи приобретают лицензию на использование игры, а не саму игру в полном смысле. Это вызвало оживленные обсуждения среди геймеров, ведь многие предпочли бы чувствовать себя настоящими владельцами своих цифровых покупок.

На этом фоне GOG решил напомнить о своей иной политике: в этом магазине пользователи не просто покупают игры, но и получают оффлайн-установщик, который навсегда остается в их распоряжении. Это означает, что даже если доступ к интернету будет ограничен, игроки всегда смогут установить и запустить свою любимую игру. В отличие от многих других сервисов, GOG подчеркивает, что никто не может забрать приобретенную копию, и покупка действительно остается с игроком.

Хотя GOG не так популярен, как его конкуренты, он выделяется уникальной политикой в отношении цифровых товаров. Магазин также славится своей обширной коллекцией классических игр, которые сложно найти на других платформах. Многие старые хиты, которые некогда покоряли сердца геймеров, сейчас доступны на GOG без защиты DRM, что делает их удобными для использования на любом устройстве и в любое время.