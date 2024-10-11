Духовные наследники Disco Elysium – две новые студии готовят амбициозные RPG

Бывшие участники команды ZA/UM, работавшие над игрой Disco Elysium, объявили о создании двух новых студий — Longdue Games и Dark Math Games. Эти коллективы уже трудятся над амбициозными проектами в жанре RPG, которые обещают наследовать традиции оригинальной игры.

Скриншот XXX Nightshift

Longdue Games разрабатывает ролевую игру, ориентированную на глубокое повествование, где каждое решение игрока влияет на мир и персонажей. Проект позиционируется как духовный наследник Disco Elysium, обещая сохранить акцент на сложных моральных выборах и психологической проработке персонажей.

Тем временем Dark Math Games работает над детективной RPG под названием XXX Nightshift. В этой игре планируется уникальная механика напарников, которые помогут разнообразить игровой процесс и откроют новые способы решения задач. В проекте участвуют около 20 бывших сотрудников ZA/UM, включая арт-директора Disco Elysium Тимо Альберта.

Стоит отметить, что такие ключевые фигуры как Роберт Курвиц и Александр Ростов не участвуют в этих разработках. Они покинули ZA/UM ещё в 2022 году и основали собственную студию для работы над новым проектом.



