Epic Games Store готовится к расширению

После судебного решения, ограничивающего монополию Google на платежные системы, генеральный директор Epic Games Тим Суини объявил, что Epic Games Store и другие магазины приложений смогут выйти на платформу Google Play в 2025 году. Суд обязал Google в течение трех лет позволять пользователям использовать альтернативные способы оплаты и загружать сторонние платформы и магазины на Android.

Хотя Epic Games преподносит свои действия как борьбу за удобство и права пользователей, за этим также стоит желание компании получить больше свободы в монетизации. Для Epic важно не зависеть от комиссий Google и предоставить пользователям возможность проводить транзакции через свою систему.

Стоит отметить, что Epic Games отчаянно ищет место под солнцем среди конкурирующих платформ для покупки игр. Несмотря на серьезные инвестиции, Epic Games Store пока уступает в популярности таким гигантам, как Steam, что подталкивает компанию к активным шагам по расширению. Вход на Google Play – это не просто возможность для Epic, но и попытка укрепить свои позиции на рынке цифровой дистрибуции игр.