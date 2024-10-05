Интересный факт, которым поделился Джейсон Шрайер, раскрывает неприятную историю о Blizzard. В ранние годы существования компании один из её программистов был уволен за требование оплаты за многочисленные переработки. Вместо того чтобы выслушать его просьбы, коллеги начали унижать и игнорировать его, ссылаясь на несоответствие культуре компании. После года работы программист был вынужден уйти из индустрии видеоигр, разочаровавшись в своей мечте.

Этим программистом оказался Энди Вейер, ставший впоследствии знаменитым автором книги «Марсианин». Его произведение не только получило признание читателей, но и было экранизировано Ридли Скоттом, собрав по всему миру 600 миллионов долларов. Для сравнения, это на 200 миллионов больше, чем принесла адаптация «Варкрафта».

Стоит отметить, что в течение многих лет политика внутри Blizzard не претерпела значительных изменений. Несмотря на публичные заявления компании о реформировании внутренней культуры, жалобы сотрудников на тяжёлые условия труда и токсичную атмосферу продолжают поступать. Истории о переработках, давлении на сотрудников и дискриминации всплывают регулярно, что подтверждает: проблемы, начавшиеся в первые годы существования студии, до сих пор остаются актуальными.