Компания AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Software Adrenalin 24.9.1 WHQL, который значительно расширяет функционал видеокарт серий Radeon RX 6000 и RX 7000. Одним из ключевых нововведений стала технология AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), которая позволяет улучшать производительность за счет генерации дополнительных кадров в реальном времени. Что особенно важно, эта технология работает на уровне драйвера и может быть активирована практически в любой игре, используя такие графические API, как OpenGL, Vulkan, DirectX 11 и DirectX 12.

Благодаря обновлению, пользователи могут заметить значительное увеличение кадровой частоты, особенно при активации технологии FSR 2 в связке с AFMF 2. По заявлениям AMD, в некоторых играх производительность может вырасти в 2-3 раза, что делает игровой процесс более плавным и отзывчивым.

Новый драйвер также приносит улучшенную поддержку популярных игр, таких как Frostpunk 2 и God of War Ragnarok, и расширяет функциональность Radeon Anti-Lag 2 для Counter-Strike 2, помогая сократить задержки и улучшить отклик. Была внедрена поддержка AMD Radeon Boost для FINAL FANTASY XVI, а также исправлены ошибки в Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Black Myth: Wukong.

С выпуском обновления, AMD продолжает активно развивать свои драйверы, предоставляя пользователям все больше возможностей для оптимизации производительности и улучшения качества изображения в играх.