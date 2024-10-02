PS5 сможет рендерить более 1000 источников света в реальном времени

На прошедшем Unreal Fest компания Epic Games удивила публику новым функционалом своего движка Unreal Engine 5.5. Одной из ключевых новинок стала технология Megalights, которая позволяет консолям, таким как PlayStation 5, одновременно обрабатывать свыше 1000 источников света в реальном времени, включая тени. Это открывает новые горизонты для качества освещения в играх, что особенно важно для создания более реалистичных и детализированных игровых миров.



Демонстрация технологии на PS5 показала, как Megalights справляется с большим количеством динамических источников света, что позволит разработчикам более свободно использовать световые эффекты в своих проектах. Такая возможность ранее была доступна только на мощных ПК, но теперь консолям тоже предстоит ощутить прорыв в графике.

Unreal Engine давно зарекомендовал себя как один из ведущих игровых движков, благодаря которому множество студий создают визуально впечатляющие проекты. С выходом новой версии Unreal Engine 5.5 этот движок продолжает двигаться вперед, предоставляя разработчикам новые инструменты для улучшения графической составляющей игр.