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Amogus54
Ремастер Dead Rising получит рейтрейсинг и улучшенные тени на PS5 Pro
Игра вышла 18 сентября 2024 года

Компания Capcom анонсировала, что обновлённая версия Dead Rising для PS5 Pro получит поддержку рейтрейсинга и улучшенные тени, что значительно повысит качество графики игры. Несмотря на то, что игра уже демонстрирует впечатляющее разрешение 4K и 60 FPS на стандартной PlayStation 5, владельцы PS5 Pro смогут насладиться ещё более детализированными визуальными эффектами, благодаря трассировке лучей, которая улучшит отражения и освещение в игре.

Релиз ремастера Dead Rising состоялся 18 сентября 2024 года для PS5 с русской озвучкой, что стало приятным сюрпризом для поклонников игры в СНГ.

Dead Rising — это культовый экшен с элементами выживания, впервые выпущенный в 2006 году для Xbox 360. Главный герой, фотожурналист Фрэнк Вест, оказывается в огромном торговом центре, заполненном зомби. Задача игрока — спастись и разобраться в причинах зомби-апокалипсиса, при этом используя разнообразные предметы для борьбы с врагами, начиная от привычных оружий и заканчивая такими импровизированными средствами, как бейсбольные биты, бензопилы и даже сковородки. Одной из особенностей игры было использование абсолютно любого предмета в качестве оружия, что позволило сделать игровой процесс увлекательным и непредсказуемым.


#capcom #новости игр #новости игровой индустрии #dead rising #dead rising deluxe #dead rising deluxe remaster
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