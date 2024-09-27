Ubisoft на грани краха: Assassin’s Creed не спасет компанию

Ubisoft не видит в Ghost of Yōtei серьёзной угрозы для предстоящего Assassin’s Creed: Shadows, который должен выйти в 2025 году. Глава компании Ив Гиймо выразил уверенность в том, что на рынке найдется место для обеих игр. Он подчеркнул, что уникальная возможность играть за двух протагонистов с разными стилями боя станет важным отличием для Assassin’s Creed: Shadows. В то время как в Ghost of Yōtei главным героем выступает женщина-ронин Атсу, в игре от Ubisoft будет предложен более разнообразный игровой процесс.

Однако стоит задаться вопросом: не пора ли Ubisoft задуматься о продаже компании, например, Microsoft или Sony? Успех Assassin's Creed уже не гарантирует выживание компании. Ubisoft сталкивается с серьёзными проблемами, и их последние игры, по мнению многих, стали провальными. Взлетев в 2018 году, акции компании стоили около 100 евро, однако сейчас их цена упала до отметки в районе 9 евро. Такая деградация явно указывает на серьёзные внутренние проблемы.

Многие игроки и аналитики уже давно подмечают, что Ubisoft перестала выпускать качественные продукты, и кажется, что компании может не хватить сил, чтобы исправить ситуацию.

Подробнее о проблемах Ubisoft можно почитать в следующих материалах: