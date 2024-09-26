Ubisoft переносит игру, рассчитывая на большую выгоду

Ubisoft официально объявила о переносе релиза Assassin's Creed: Shadows на 14 февраля, ссылаясь на необходимость доработки игры. Причиной стало неудовлетворительное техническое состояние Star Wars: Outlaws, предыдущего релиза компании, который столкнулся с многочисленными проблемами. В попытке улучшить положение, Ubisoft также отказалась от модели сезонных абонементов: первое дополнение к Shadows будет бесплатно доступно всем, кто сделал предзаказ.

Кроме того, компания сделала шаг назад в своей политике эксклюзивности для собственного магазина — Assassin's Creed: Shadows и все последующие релизы Ubisoft будут доступны в Steam в день выхода. Это решение связано с финансовым провалом Star Wars: Outlaws, который, несмотря на высокие ожидания, не оправдал их из-за проблем с качеством и техническими недоработками. Чтобы компенсировать упущенные продажи, Star Wars: Outlaws теперь также выйдет в Steam 21 ноября.

Ubisoft под огнем критики: Постоянные переносы и неудачи стали следствием плохого менеджмента, отмечает инсайдер Том Хендерсон. По его словам, решение о переносе Assassin's Creed: Shadows и другие недавние шаги компании были предсказуемы для сотрудников. В частности, он утверждает, что релиз XDefiant был форсирован и игра изначально планировалась к выпуску только в 2025 году.

Дополнительно к переносу, Ubisoft пообещала расширить контент Assassin's Creed: Shadows, добавив к релизу несколько крупных побочных квестов.