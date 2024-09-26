Компания принимает меры, чтобы улучшить управление

Компания Ubisoft начала внутреннее расследование после серии неудачных релизов, таких как Star Wars Outlaws и Skull and Bones. В условиях финансовых трудностей и низких продаж последних проектов, руководство ищет способы улучшить управление и пересмотреть подход к разработке игр, чтобы вернуть доверие игроков.

Дополнительным ударом для компании стал недавний перенос выхода следующей части популярной франшизы — Assassin’s Creed Shadows. Изначально запланированная на 2024 год, игра теперь выйдет только 14 февраля 2025 года, что еще больше усиливает ощущение неопределенности вокруг Ubisoft. Множество фанатов сомневаются, что даже эта игра сможет восстановить репутацию компании после череды провалов.

На фоне этого, все чаще появляются мнения о том, что Ubisoft следует закрыться или полностью пересмотреть свои подходы к разработке игр, поскольку даже очередной конвеерный Assassin’s Creed Shadows может оказаться недостаточным для спасения компании, особенно учитывая её последние неудачи и скандалы в сети.