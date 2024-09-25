Ubisoft отменили своё выступление на Tokyo Game Show 2024 за 2 дня до начала мероприятия

Недавно в сети появились слухи о том, что релиз Assassin's Creed: Shadows может быть отложен. Компания Ubisoft неожиданно отменила запланированную презентацию игры на Tokyo Game Show, ссылаясь на «несколько причин». Вслед за этим инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Ubisoft также отменила закрытое превью для журналистов, которое должно было состояться в конце сентября.

Все эти события могут свидетельствовать о возможном переносе игры, релиз которой был ранее запланирован на ноябрь этого года. Официального подтверждения от Ubisoft пока нет, но поклонники начинают опасаться задержки релиза.

Стоит напомнить, что Assassin's Creed: Shadows уже вызывала споры из-за "исторических" фактов, связанных с чернокожим самураем Ясукэ – персонажем, который, станет ключевым персонажем игры. Этот выбор вызвал разнообразные реакции, создавая вокруг проекта информационный шум и привлекая внимание к будущей игре, как среди фанатов серии, так и среди хейтеров.

Пока неизвестно, как эти изменения повлияют на финальный продукт, и когда Ubisoft выпустит новые анонсы касательно проекта.