На SteamDB появилось упоминание тестирования нового слоя совместимости

Valve активно работает над расширением игрового опыта на ARM64-платформах, включая Android. В базе данных SteamDB обнаружено упоминание о новом слое совместимости — "proton-arm64ec-4", который проходит тестирование на сотнях игр. Среди них такие популярные проекты, как Middle-earth: Shadow of Mordor и Left 4 Dead 2, что говорит о потенциале ARM64-версии Proton.

Интересно, что помимо ARM64, в тестировании фигурирует упоминание о Waydroid — технологии, которая позволяет запускать Android-приложения на Linux. Это указывает на возможную поддержку Android-устройств с ARM-архитектурой.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Valve, данное тестирование демонстрирует стремление компании сделать Steam доступным на устройствах, работающих на ARM-процессорах. Такой шаг вполне объясним, так как Valve активно работает над расширением своей аудитории, стремясь сделать игры доступными не только пользователям x86-архитектуры, но и владельцам устройств на базе ARM. Такой шаг выглядит логичным на фоне растущего числа гаджетов на базе Qualcomm Snapdragon X.