Hamster Kombat готовится к листингу

Популярная криптоигра Hamster Kombat, завоевавшая внимание многих начинающих криптоинвесторов, приближается к своему официальному листингу, который состоится 26 сентября. Разработчики начали подсчитывать количество заработанных пользователями монет, и, несмотря на ожидания, многие игроки уже заметили разницу в доходности по сравнению с другими проектами. Например, в DOGS, монеты начислялись в гораздо больших количествах, чем в Hamster Kombat, что вызвало у пользователей неоднозначные эмоции.

Текущая цена Hamster на премаркете Bybit составляет ~0,1 доллара за 1 монету, что для многих участников может показаться низкой оценкой. Однако, некоторые криптоинвесторы советуют не паниковать и дождаться потенциального роста цены после листинга. Основное ожидание связано с возможным ростом цены на рынке, когда проект вступит в активную фазу.

Тем временем, Hamster Kombat сталкивается с трудностями в некоторых странах. Например, в Узбекистане, где оборот криптовалют запрещён, пользователи рискуют столкнуться с серьёзными последствиями, включая административные наказания за продажу монет. Это вызывает опасения у некоторых игроков, которые не решаются выводить свои заработанные монеты, чтобы избежать наказания.



