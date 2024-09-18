Вчера игра получила обновление, добавившее защиту от читеров BattlEye

Количество активных игроков в GTA Online упало до рекордного минимума за последние шесть лет, достигнув отметки в 84 тысячи игроков. Это самое низкое значение с 2018 года. Причиной такого резкого снижения стало недавнее обновление, которое внедрило систему защиты от читеров BattlEye. Несмотря на улучшение в борьбе с нечестными игроками, это обновление сделало игру фактически непригодной для Steam Deck, что могло повлиять на количество пользователей.

До этого обновления GTA Online стабильно удерживала пик активности в районе 150 тысяч игроков, но проблемы с новой защитой и совместимостью оказались критичными для значительной части аудитории. Несмотря на это, 84 тысячи активных игроков все ещё достойный показатель.

Хотя GTA Online остаётся одной из самых популярных игр благодаря обширному открытому миру, постоянным обновлениям и множеству активностей, проблемой уже давно остаётся большое количество читеров. Несмотря на усилия разработчиков по улучшению защиты, это по-прежнему остаётся больной темой для игроков.