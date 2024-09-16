По словам Хоули, нас ждет не просто история о выживании, но и захватывающая драматическая линия.

Создатель сериала по вселенной «Чужого», Ной Хоули, получил одобрение самого Ридли Скотта и Сигурни Уивер на разработку проекта. По словам Хоули, нас ждет не просто история о выживании, но и захватывающая драматическая линия, которая обещает удерживать внимание зрителей на протяжении всего повествования.

Действие сериала развернется на Земле, и события будут происходить за 30 лет до событий первого фильма. В главных ролях мы увидим Сидни Чендлер, звезду фильма «Шугар», и Тимоти Олифанта. Премьера ожидается в следующем году, и фанаты уже с нетерпением ждут, что принесет новый взгляд на культовую франшизу.

Кроме того, в кинотеатрах недавно вышел фильм «Чужой: Ромул», который уже успел впечатлить зрителей своим мрачным и напряженным сюжетом. Фильм переносит нас в таинственные глубины космоса, где команда космических шахтеров сталкивается с ужасами в виде легендарного существа. Эффектные визуальные эффекты и продуманный сценарий делают этот фильм достойным продолжением легендарной франшизы.