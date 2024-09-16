Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей вновь высказался о возможном переносе релиза GTA VI, подчеркнув, что в истории студии подобные решения уже принимались. Он напомнил, что запуск GTA IV был отложен за четыре месяца до первоначальной даты выхода. Вермей полагает, что в мае 2025 года команда Rockstar окончательно решит, будет ли игра готова к выходу в тот же год или её релиз снова перенесут.

По словам Вермея, у GTA VI просто нет конкурентов, что даёт разработчикам возможность не торопиться и спокойно дорабатывать проект. Это особенно важно, так как предыдущая часть, GTA V, продемонстрировала феноменальную жизнеспособность — игра продаётся и пользуется популярностью уже более 10 лет, переживая смену поколений консолей. Многие ожидают, что GTA VI станет одним из главных событий своего поколения, поэтому важно выпустить игру только тогда, когда она будет готова на все 100%.

Вермей также отметил, что издатель Take-Two никогда не оказывал давления на разработчиков Rockstar. Все решения студия всегда принимала самостоятельно, и это вряд ли изменилось. Как и в случае с GTA V и Red Dead Redemption 2, даты выхода могут переноситься по два раза, если потребуется. На данный момент известно лишь, что GTA VI ориентировочно должна выйти во второй половине 2025 года, но более реалистичным сроком остаётся 2026 год. Причём речь идёт о релизе на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, а версия для ПК традиционно появится позже.

Проблема с ПК-версией заключается в оптимизации игры для широкого спектра сборок. Rockstar сталкивалась с подобными трудностями и ранее — релиз GTA V для компьютеров был отложен, чтобы устранить баги и довести до ума техническую сторону. Судя по всему, эта же проблема может затронуть и GTA VI, что вновь отодвинет запуск на ПК на несколько месяцев (или даже год) после консольного релиза.