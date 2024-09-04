В ней будут доступны персонажи из оригинальной игры — Ви, Джеки, Джуди или Панам.

CD Projekt RED недавно анонсировала новую настольную игру, созданную по мотивам вселенной Cyberpunk 2077. Эта игра позволит поклонникам погрузиться в альтернативную историю с участием культовых персонажей из оригинальной игры, таких как Ви, Джеки, Джуди и Панам. В каждой партии, рассчитанной на 60-90 минут, игрокам предстоит пройти 13 уникальных миссий, каждая из которых добавит в игровой процесс новые элементы и неожиданные повороты.

Cyberpunk 2077 — это не просто игра, а настоящая культурная икона. С момента своего выхода в 2020 году, она завоевала огромную популярность среди игроков благодаря своему уникальному стилю, богатому сюжету и проработанному миру. Действие игры разворачивается в мрачном будущем, где высокие технологии переплетаются с упадком человеческих ценностей, а мегакорпорации контролируют все аспекты жизни.

Cyberpunk 2077 также стал источником вдохновения для создания множества дополнительных продуктов, включая аниме-сериал "Cyberpunk: Edgerunners", который был тепло встречен как фанатами, так и критиками, а также различные настольные игры и комиксы. Иронично, что сама видеоигра Cyberpunk 2077, которая основана на настольной игре Cyberpunk 2020, теперь вдохновила создание новой настольной игры. Это лишь подчеркивает глубину и влияние этой вселенной на современную культуру и индустрию развлечений.

Трейлер с анонсом настольной игры можно посмотреть по ссылке.







