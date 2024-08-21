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Главные анонсы Gamescom 2024: Borderlands 4, Mafia: The Old Country и многое другое

На прошедшей Gamescom 2024 было сделано множество громких анонсов, которые привлекли внимание геймеров по всему миру
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От долгожданного продолжения легендарных франшиз до новых проектов — событие превзошло ожидания фанатов. В этой статье мы разберем самые яркие моменты выставки. Как позитивные моменты, так и негативные.

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Анонс Borderlands 4: новый шаг в серии

Одним из самых ожидаемых анонсов стал релиз Borderlands 4, запланированный на 2025 год для PC, PS5 и Xbox Series. Серия Borderlands уже давно завоевала сердца игроков своим уникальным стилем и юмором, а также взрывным геймплеем.

Несмотря на то, что фильм по Borderlands не оправдал ожиданий, разработчики уверены, что новая часть игры сможет вернуть серию на вершину. Рэнди Питчфорд, создатель серии, видимо, делает ставку на игру, чтобы компенсировать неудачу экранизации.

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Goat Simulator: переиздание для нового поколения

Ещё одним неожиданным объявлением стало переиздание Goat Simulator, которое выйдет уже в этом году на PC, PS5 и Xbox Series. Игра известна своим абсурдным юмором и уникальной механикой симулятора козы, где игроки могут творить самые безумные вещи. Трейлер к переизданию оказался настолько необычным и креативным, что многие пользователи отметили его как лучший элемент всего проекта.

Dying Light: The Beast — спин-офф с Крейном

Любители зомби-апокалипсисов также получили свою долю радости — был анонсирован спин-офф Dying Light: The Beast. В этой одиночной игре с открытым миром игрокам предстоит вернуться к истории Крейна, героя оригинальной игры, с новыми возможностями и управляемым транспортом. Разработчики обещают около 20 часов захватывающего геймплея, что порадует поклонников франшизы.

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Call of Duty: Black Ops 6 — кампания с камео Билла Клинтона


На Gamescom был представлен геймплей кампании Call of Duty: Black Ops 6, в которой неожиданно появится камео бывшего президента США Билла Клинтона. За разработку кампании отвечает студия Raven, известная своими качественными проектами в рамках серии. Хотя мультиплеерные режимы Call of Duty уже давно теряют популярность, кампания обещает быть интересной, особенно для тех, кто ценит сюжетные линии.

Genshin Impact — релиз на Xbox Series

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Поклонники Genshin Impact тоже не остались без новостей: игра официально выйдет на Xbox Series уже 18 сентября. Это открывает новые возможности для поклонников франшизы, которые теперь смогут насладиться этим фэнтезийным миром на новой платформе.

Path of Exile 2 — ранний доступ и новые возможности

Ранний доступ к Path of Exile 2 стартует 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series. Разработчики обещают значительные улучшения по сравнению с первой частью, включая более глубокий нарратив, катсцены и синематики, которых так не хватало в оригинале. Игроки с нетерпением ждут возможности оценить новую историю и погрузиться в мрачный мир Path of Exile.

Dune: Awakening — начало приключений в 2025 году

Сетевая игра Dune: Awakening также была анонсирована на Gamescom. Релиз намечен на начало 2025 года, и игра обещает перенести игроков в легендарную вселенную Дюны с её сложными политическими интригами и масштабными битвами.

Monster Hunter: Wilds — новый трейлер и дата релиза

Для поклонников охоты на монстров был представлен новый трейлер Monster Hunter: Wilds. Релиз игры запланирован на 2025 год, и хотя подробностей пока мало, ожидания от этой части серии остаются высокими. Monster Hunter давно стала культовой франшизой, и каждая новая игра приносит что-то уникальное и захватывающее.

Civilization VII — геймплей и дата релиза

Одним из самых ярких моментов выставки стал показ геймплея Civilization VII. Игра, известная своими стратегическими глубинами, выйдет 11 февраля. Новая часть обещает внести много изменений и улучшений, сохранив при этом суть, за которую фанаты любят серию. Civilization V и VI стали хитами благодаря своим стратегическим возможностям, и поклонники надеются, что новая часть не разочарует.

Starfield: Shattered Space — новое обновление и дата релиза

Для Starfield был анонсирован новый крупный DLC под названием Shattered Space, который выйдет 30 сентября. Помимо этого, игра получит обновление с управляемым транспортом, что откроет новые возможности для исследования космоса.

Анимационная антология «Секретный уровень» — новые горизонты для видеоигр


На Gamescom был представлен тизер новой анимационной антологии «Секретный уровень» от создателей «Любовь. Смерть. Роботы». Антология выйдет на Amazon Prime и будет включать эпизоды по различным играм, таким как Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, и многим другим. Этот проект обещает стать настоящим подарком для всех поклонников видеоигр и анимации.

Kingdom Come 2 — тизер и дата релиза

Фанаты Kingdom Come также получили повод для радости — был представлен геймплейный тизер второй части. Релиз Kingdom Come 2 намечен на 11 февраля, а полноценный геймплей покажут уже завтра.

Batman: Arkham Shadow — новая VR-игра по культовой серии

Для владельцев VR-устройств тоже нашлось кое-что интересное: был представлен геймплей Batman: Arkham Shadow, VR-игры для шлемов Quest. События игры развернутся после событий Arkham Origins, а релиз запланирован на октябрь.

Little Nightmares 3 — мрачный мир возвращается

Любители хорроров были рады увидеть новый трейлер Little Nightmares 3. Игра выйдет в 2025 году и обещает сохранить ту же атмосферу тревожного мира, которая завоевала популярность предыдущих частей.

Master of Albion — новая стратегия от Питера Молиньё

Питер Молиньё, известный своими амбициозными проектами, представил новую стратегию под названием Master of Albion. Однако реакция на игру была смешанной — многие отмечают, что она больше похожа на мобильный проект, чем на серьёзную стратегию. Впрочем, Питер Молиньё всегда славился своими неожиданными решениями, так что стоит подождать релиза.

Игра по «Игре в Кальмара» — мобильный проект в стиле Fortnite

Не обошлось и без удивительных анонсов — по мотивам популярного сериала «Игра в Кальмара» выпустят мобильную игру в стилистике Fortnite. Однако фанаты сериала были разочарованы тем, что игра будет без кровавых сцен, что полностью меняет её концепцию.

Mafia: The Old Country — главный анонс выставки


Наконец, самый ожидаемый анонс — приквел к знаменитой серии Mafia под названием Mafia: The Old Country. Игра расскажет о событиях в Сицилии и даст игрокам возможность узнать больше о происхождении мафиозных семей. Подробности обещают раскрыть в декабре.

Indiana Jones — дата релиза и эксклюзивные платформы


Завершает нашу подборку Indiana Jones, который выйдет 9 декабря для PC и Xbox Series, а весной посетит PS5. Однако первые впечатления от игры были неоднозначными — многие отметили, что проект выглядит устаревшим, а полноценного геймплея так и не показали.

Заключение

Gamescom 2024 запомнится не только множеством громких анонсов, но и разнообразием представленных проектов. От продолжений культовых серий до совершенно новых проектов — каждый найдет что-то для себя. Игровая индустрия пытается развиваться, предлагая игрокам новые игры.

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новости игр новости игровой индустрии джефф кили gamescom 2024 borderlands 4 mafia: the old country
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