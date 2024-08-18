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Amogus54
Microsoft может вернуть в продажу игры Marvel от Activision, включая Deadpool и Ultimate Alliance
Компания активно ведет переговоры по перевыпуску некоторых популярных тайтлов

Недавно в сети появились слухи о том, что компания Microsoft планирует вернуть в продажу несколько популярных игр, основанных на вселенной Marvel, которые были ранее выпущены Activision. В настоящее время компания активно ведет переговоры о перевыпуске таких хитов, как дилогия Marvel: Ultimate Alliance и экшен Deadpool от High Moon Studios. Эти проекты уже давно сняты с продажи из-за истечения лицензии, что стало разочарованием для многих игроков.

Эти планы стали возможны благодаря недавней сделке Microsoft по приобретению Activision Blizzard, которая открыла перед технологическим гигантом доступ к широкому каталогу игр и франшиз. Теперь у Microsoft есть возможность пересмотреть контракты, связанные с играми Marvel, и вернуть давно утраченные тайтлы в цифровые магазины.

Из-за отсутствия официального способа приобрести эти игры, геймеры зачастую вынуждены обращаться к пиратским версиям, что только подчеркивает высокий интерес к этим проектам. Возвращение игр Marvel на цифровые площадки может решить эту проблему и стать важным шагом к удовлетворению спроса на давно недоступные тайтлы. Если переговоры пройдут успешно, поклонники комиксов и экшенов смогут снова легально насладиться приключениями любимых героев.

#microsoft #activision #activision blizzard #новости игр #marvel #новости игровой индустрии #deadpool
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