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Amogus54
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 перенесли на февраль 2025 года
Разработчики могут официально объявить о переносе во время презентации Opening Night Live, которая состоится 20 августа 2024 года.

Ожидаемый многими релиз Kingdom Come: Deliverance 2 был перенесен на 11 февраля 2025 года. Информация об этом появилась на сайтах таких крупных ритейлеров, как Best Buy и Walmart. Изначально выход игры планировался на 2024 год, но теперь фанатам придется подождать еще год. По слухам, разработчики могут официально объявить о переносе во время презентации Opening Night Live, которая состоится 20 августа 2024 года.

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Первая часть Kingdom Come: Deliverance, выпущенная в 2018 году, завоевала сердца игроков благодаря своей реалистичной средневековой атмосфере, вниманию к историческим деталям и глубокому сюжету. Игра предлагала уникальный подход к RPG, делая акцент на реализм и нелинейность, что привлекло множество поклонников по всему миру.

Продолжение, Kingdom Come: Deliverance 2, обещает продолжить историю и расширить возможности, предложенные в первой части. Фанаты с нетерпением ждут выхода новой игры, надеясь увидеть еще более глубокий и детализированный мир, который разработчики Warhorse Studios обещают в своем проекте. Несмотря на перенос даты выхода, ожидание лишь усиливает интерес к этому долгожданному сиквелу.

#новости игр #новости игровой индустрии #kingdom come deliverance #warhorse studios #kingdom come deliverance 2 #kingdom come: deliverance 2
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