На днях в сети появилась информация о том, что в работе может находиться духовный наследник серии

Недавно в сети появились слухи о возможной разработке духовного преемника культовой детективной игры L.A. Noire. Эти слухи возникли после сообщений австралийской артистки Фрейи Гарбетт.

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Студия Video Games Deluxe, основанная создателями L.A. Noire, опровергла эти предположения. Хотя они действительно заказывали у Гарбетт музыку для своего VR-проекта, этот проект был заморожен уже давно.

Основой для этого проекта послужило одно из заданий, которое не вошло в финальную версию L.A. Noire. Работа над ним велась в свободное время, и результат представлял собой скорее техническую демо-версию, чем полноценную игру.

В настоящее время Video Games Deluxe занимается исключительно проектами для Rockstar Games.

Напомним, L.A. Noire — это детективный экшен, вышедший в 2011 году. Игра известна своей реалистичной анимацией лиц персонажей и атмосферой Лос-Анджелеса 1940-х годов. Игроки берут на себя роль детектива Коула Фелпса, расследуя различные преступления и поднимаясь по карьерной лестнице в департаменте полиции.