Об этом сообщил Джо Рубино, бывший режиссёр катсцен в Rockstar Games

Дополнение для Grand Theft Auto V, в центре которого должен был быть персонаж Тревора, было отменено по экономическим соображениям. Джо Рубино, бывший режиссёр катсцен в Rockstar Games, сообщил, что расширение было наполовину готово, когда студия решила сосредоточить свои усилия на создании контента для GTA Online и разработке Red Dead Redemption 2.



Рубино пояснил, что в начале успеха GTA Online было сложно убедить руководство в необходимости одновременно разрабатывать обновления для мультиплеера и одиночное дополнение. По мере роста популярности GTA Online, студия решила сконцентрироваться на контенте для мультиплеера, что привело к отмене почти завершённого дополнения про Тревора.

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Актёр Стивен Огг, исполнивший роль Тревора в GTA V, раскрыл подробности отменённого дополнения. В этом DLC Тревор должен был стать секретным агентом для федералов, а его стиль напоминал бы фильмы о Джеймсе Бонде. «Мы сняли несколько сцен, где Тревор выглядел как Джеймс Бонд. Он всё ещё был безумным, но старался играть роль агента,» — рассказал Огг.

Огг добавил, что съёмки активно продолжались, пока внезапно не были остановлены. В утечке исходного кода GTA V в декабре также упоминалось это дополнение, однако без конкретных деталей.

В конце 2021 года музыкальная группа Sweet Valley разместила в своём Patreon трек, который был создан для отменённого дополнения GTA V. Главным участником группы является Нейтан Уилльямс из Wavves, ранее написавший трек для игры.

Отмена дополнения для GTA V демонстрирует, как финансовый успех одного проекта может изменить приоритеты разработчиков, заставляя их фокусироваться на более прибыльных направлениях.