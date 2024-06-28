В Cyberpunk 2 официально исправят проблему мира первой игры — канализационные люки теперь будут американскими

Разработчики Cyberpunk 2 официально заявили, что одна из ключевых проблем урбанистики первой игры будет решена в сиквеле. В новых версиях игры канализационные люки будут соответствовать американским стандартам.

Первоначально, при создании Найт-Сити, команда разработчиков находилась в Европе, что привело к ряду ошибок, среди которых использование европейских стандартов в архитектуре американского мегаполиса. Этот нюанс не остался незамеченным внимательными игроками, которые обратили внимание на детали, не соответствующие американской урбанистике.

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С переездом команды Cyberpunk в США разработчики надеются более точно передать атмосферу и культурные особенности американских городов. Одним из ярких примеров ошибок первой части стало использование европейских крышек люков на дорогах Найт-Сити.

Один из игроков заметил: "В игре на дорогах используются крышки люков B125, соответствующие стандарту DIN 4271. Эти крышки не подходят для использования на улицах, так как они рассчитаны на вес до 12,5 тонн. Правильными для такого случая были бы крышки D400, выдерживающие вес до 40 тонн. Я, как немец, глубоко обеспокоен."

Теперь разработчики обещают исправить этот недочет, чтобы город в игре выглядел и чувствовался более аутентичным для американского окружения. Это изменение станет одним из многих, направленных на улучшение общего впечатления от игры и создание более реалистичного мира, соответствующего культурным и техническим стандартам США.

Найт-Сити, виртуальный мегаполис в игре Cyberpunk, представляет собой футуристический американский город, погруженный в атмосферу технологических инноваций и социального упадка. Этот город, сочетающий неоновое освещение и мрачные улицы, символизирует собой классический киберпанковский мир с его корпорациями, хакерами и криминальными синдикатами, создавая уникальный и захватывающий игровой опыт.