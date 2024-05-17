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Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей

Обзор бюджетного монитора с высокой частотой обновления от Xiaomi. Опыт использования.
[ ] для раздела Блоги
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Вступление

Доброго времени суток. В данной статье я поделюсь опытом покупки и использования китайского монитора Xiaomi Redmi G24 с частотой обновления экрана 165 Герц за весьма выгодную цену.

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Недавно, примерно месяц назад я начал играть с друзьями в Counter Stike 2, и в какой-то момент я решил, что надо всё-таки попробовать поиграть в игры на мониторах с высокой частотой обновления. Мне сразу приглянулась данная модель. Одна из главных причин, помимо герцовки – это дизайн мониторов Xiaomi, что является полной вкусовщиной и вы не вправе меня за это осуждать.

На момент написания статьи монитор продаётся всего лишь за 7810 рублей на фиолетовом маркетплейсе.  Да, это определенный риск, но отзывы о битых мониторах и неработающих пикселях меня не пугали, ведь хороших отзывов было гораздо больше. Тем более, я выбрал оплату покупки при получении, что дало мне возможность спокойно распаковать посылку и в самом наихудшем сценарии просто отказаться от покупки и искать своего счастья дальше. Взвесив все "за" и "против" покупки я решил, что начну постигать мир высокогерцовых мониторов с данной бюджетной модели. 

На китайский рынок данный аппарат поступил в продажу в сентябре 2022 года по рекомендованной розничной цене примерно в 110 долларов, но время шло и цена упала до 80. То есть, в Китае данные мониторы продаются, по всей видимости, вообще за бесценок, раз у нас его сегодня можно приобрести за те же 80 долларов и продавец что-то заработает, при этом потратившись на доставку его к нам.

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Xiaomi Redmi G24

Первые впечатления

Когда сотрудница пункта выдачи заказов очень резко закинула его на прилавок, чтобы передать мне, я напрягся, и подумал, что все, от такого резкого движения он точно сломается. Но еще больше я удивился, когда сам взял коробку, ибо весила она от силы килограмма полтора (субъективно конечно). Монитор поставляется в обыкновенной картонной коробке, на которой красуются его основные характеристики, а именно:

  • Разрешение и диагональ: 1920х1080 (Full HD), 23.8"
  • Тип матрицы: VA
  • Частота обновления экрана: 165 Герц
  • MPRT или «Время отклика движущегося изображения»: 1 ms
  • Контрастность: 3500:1
  • Delta E: <2
  • HDR и Adaptive sync

Упаковочная коробка

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После вскрытия нас встречают следующие компоненты:

  • Подставка, состоящая из двух компонентов
  • Внешний блок питания и переходник к нему с китайской вилки
  • Кабель HDMI
  • Пакетик с болтами для крепления подставки и отвертка к ней

Ну и на этом всё. Обещали же монитор, а не конструктор на тысячу деталей. Хотя давным-давно клали диски с драйверами для мониторов. Слава богу, человечество ушло от этого.

Комплект поставки

Далее нас встречает вот такой документ с благодарностями за выбор продукции Redmi. В ней кратко приведены более детальные характеристики касательно цветопередачи и охвата sRGB. Было обещано 120% sRGB! Цветовая температура составляет 6500К, что является самой оптимальной и универсальной.

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Отчет о калибровке цветов монитора с завода

Последним в упаковке из пенопласта лежит сам монитор, на котором гордо красуется логотип Redmi. На задней панели у него два разъема для подключения к видеокарте: HDMI и DisplayPort, имеется стандартный вывод для наушников/колонок и небольшой манипулятор для удобного перемещения по меню настроек монитора. Показывать его спереди на свою посредственную камеру смысла не вижу, так как это уже отлично передают рекламные изображения. Он выглядит точно также, каким вам его показывают продавцы, это точно не обман.

Задняя панель монитора

165 Гц присутствуют

Меню настроек

Первым делом стоит конечно же включить монитор. Делается это с помощью долгого нажатия на центр джойстика. Меню вызывается, если сдвинуть его вправо.

  • Яркость/контрастность
    Помимо этих двух настроек в этом подменю есть DCR, который осветляет белый и утемняет черный, что лично для меня не совсем комфортно, поскольку белый начинает очень ярко светить, а на черном ничего не видно.
  • Дисплей
    Здесь можно подобрать цветовую температуру, HUE, насыщенность и гамму, а также соотношение сторон.
  • PQ
    Судя по иконке, это настройки джойстика монитора, здесь есть "время отклика" и "острота", но как бы я не изменял данные параметры, никакой разницы я нигде не увидел
  • Про функции
    За названием "Pro functions" прячутся Adaptive Sync, HDR, счетчик кадров и прицел в центре экрана. Если с первыми тремя все понятно, то прицел обладает аж шестью вариациями в зеленых и белых цветах
  • Умные режимы
    Довольно привычная тема, имеются пресеты для игр, фильмов, ECO, low blue light и sRGB. Я попробовал применять их все в различных сценариях, как это задумывалось, но решил остановиться на "Normal mode"
  • Источник ввода
    Наверное, это нужно в случае, если компьютера два, а монитор один. Других случаев применения этой функции выбора между HDMI и DisplayPort я не вижу
  • Настройки
    Здесь у нас имеются язык (очень важная настройка, ибо изначально всё на китайском, но благо есть английский язык), назначение горячих клавиш (позволяет быстро открывать какую-либо функцию из меню, чтобы не щелкать 10 вкладок), громкость для воспроизводящих звук устройств, подключенных к монитору, настройки OSD, информация о мониторе и его режиме работы, сброс настроек

Что в итоге?

На мой субъективный взгляд имеем лучший монитор за свою цену, который предлагает то, что никто не может дать в этой ценовой категории, а именно – 165 Герц. Да, наверное матрица VA понравится не всем, но у нее тоже есть ряд своих объективных плюсов. В любом случае, покупкой я доволен, пользоваться системой стало гораздо приятнее, отклик в играх стал гораздо лучше и картинка плавнее. Пишите свое мнение об этом мониторе, если вы им пользовались или расскажите о других моделях, которые являются его конкурентами с такими характеристиками и ценой, которые я мог упустить

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