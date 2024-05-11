Развитие искусственного интеллекта (ИИ) происходит в основном в крупных централизованных центрах обработки данных, оснащенных мощными графическими процессорами (GPU). Nvidia остается основным поставщиком этих чипов, а ее графический процессор H100 обеспечил впечатляющий рост доходов центров обработки данных компании на 217% в последнем финансовом году.

Однако конкуренция приближается. Компания Advanced Micro Devices запустила собственную линейку графических процессоров для центров обработки данных, предназначенных для обработки рабочих нагрузок искусственного интеллекта, и получила высокий спрос со стороны многих из клиентов, которые ранее способствовали росту Nvidia. Кроме того, AMD рано стала лидером в другой области рынка ИИ-чипов, которая уже приносит невероятные финансовые выгоды.

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По данным The Wall Street Journal, подавляющее большинство аналитиков на Уолл-стрит дают акциям AMD максимально возможный рейтинг покупки, и вот почему инвесторы могут захотеть последовать их примеру.

AMD догоняет Nvidia в центрах обработки данных, но лидирует в другой важной области

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В прошлом году AMD выпустила серию чипов для центров обработки данных MI300, которые выпускаются в двух конфигурациях. MI300X — это графический процессор, созданный для конкуренции с Nvidia H100, а MI300A объединяет аппаратное обеспечение графического процессора и процессора для создания еще более мощного ускоренного процессора (APU).

Во время конференции с инвесторами в первом квартале 2024 года (завершившейся 31 марта) генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что более 100 корпоративных заказчиков и заказчиков искусственного интеллекта уже используют MI300X, включая некоторых из самых ценных клиентов Nvidia, таких как, например, Microsoft.

Лиза также сказала, что многие клиенты MI300X отмечают более высокую производительность по сравнению с установками на базе H100, и хотя Nvidia уже поставляет свой новый, более совершенный графический процессор H200, это отличная отправная точка для AMD. MI300 уже стала самой быстрорастущей платформой в истории компании, объем продаж которой превысил 1 миллиард долларов всего за шесть месяцев.

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Но искусственный интеллект быстро продвигается к периферии, а это означает, что компьютеры и устройства, которые мы используем каждый день, будут способны обрабатывать некоторые рабочие нагрузки, обычно предназначенные для центров обработки данных. Это приведет к более быстрому и удобному использованию генеративных чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT, для создания контента, поскольку запросы не будут перенаправляться в централизованную инфраструктуру и обратно.

Фактически, AMD рассматривает ИИ как самый важный переломный момент в развитии персональных компьютеров со времен Интернета.

Чипы AMD Ryzen AI — лучший выбор для ведущих производителей настольных компьютеров и ноутбуков, таких как Asus, Acer, Dell и HP Inc. В предыдущем квартале AMD сообщила инвесторам, что ее доля рынка в этом сегменте составляет около 90%, при этом миллионы компьютеров уже были поставлены с чипами Ryzen AI. Таким образом, хотя AMD преследует Nvidia в центрах обработки данных, она, похоже, уже лидирует на следующем рубеже развития искусственного интеллекта.

Невероятный прогресс скрывается за скромным ростом выручки AMD в первом квартале

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Выручка AMD в первом квартале составила $5,5 млрд, что представляет собой рост всего на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – не совсем новаторский результат для производителя чипов, преследующего такого гиганта, как Nvidia. Но число в отчете не рассказывает всей истории.

В частности, доход AMD от центров обработки данных достиг рекордного уровня в 2,3 миллиарда долларов, что на 80% больше, чем в прошлом году. Конечно, в основном это связано с серией MI300, и теперь руководство считает, что продажи графических процессоров для центров обработки данных могут превысить 4 миллиарда долларов в 2024 году (по сравнению с прогнозом в 3,5 миллиарда долларов всего три месяца назад).

Клиентский сегмент компании, в котором представлена серия компьютерных чипов Ryzen AI, принес доход в размере $1,4 млрд, что на 85% больше, чем в прошлом году. Как я упоминал ранее, миллионы компьютеров уже оснащены чипами Ryzen AI. Однако AMD готовится выпустить аппаратное обеспечение следующего поколения (под кодовым названием Strix), которое призвано обеспечить существенные улучшения производительности и эффективности, и компания заявляет, что уже наблюдает высокий уровень спроса на такие товары. Таким образом, динамика клиентского сегмента должна продолжиться.

Причина, по которой общий доход AMD вырос всего на 2%, заключается в том, что в двух других сегментах компании наблюдался резкий спад. Доходы от игр упали на 48%, отчасти из-за снижения спроса на чипы, которые используются в таких консолях, как Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series.

Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении акций AMD

The Wall Street Journal отслеживает 49 аналитиков, освещающих акции AMD, и 31 из них дали им максимально возможную рекомендацию покупать. Еще восемь относятся к лагерю избыточного (бычьего) рынка, а девять рекомендуют держать акции. Одинокий аналитик находится в лагере «медвежьих» позиций, но никто из них не рекомендует продавать.

У аналитиков есть целевая средняя цена, которая указывает на потенциал роста акций на 37% по сравнению с сегодняшним уровнем, но, как инвесторы видели на примере Nvidia за последний год, AMD может снести эту цифру, если доходы ее центров обработки данных продолжат расти.

Однако есть и предостережения касательно текущей оценки AMD. Учитывая прибыль компании без учета GAAP (скорректированную) на акцию за последние 12 месяцев в размере $2,67 и текущую цену акций в $144,87, она торгуется с соотношением цена/прибыль (P/E) 54,2. Это довольно много по сравнению с коэффициентом P/E индекса Nasdaq-100, равным 29,6, и приближается к P/E Nvidia, равному 63,8, за исключением того, что Nvidia уже демонстрирует рост, поддерживающий ее премиальную оценку.

При этом аналитики ожидают, что общая прибыль AMD в 2024 году составит $3,64, что соответствует коэффициенту P/E 39,8. Затем, в 2025 году, они прогнозируют значительный рост прибыли до $5,53, что соответствует коэффициенту P/E всего 26,2. Другими словами, текущая цена акций AMD выглядит намного дешевле, чем дальше в будущее готовы заглянуть инвесторы.

Таким образом, если инвесторы сохранят такой горизонт планирования хотя бы пару лет, последовать примеру Уолл-стрит и купить акции AMD сегодня может быть очень выгодно.

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Как и в статье про покупку биткоина, я не пытаюсь давать здесь какие-то финансовые советы, ведь я не являюсь финансовым консультантом. Просто небольшой анализ акций компании AMD.

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