Охотники за астероидами говорят, что нашли 27 500 новых объектов в поисках космических камней.

Команда охотников за астероидами, в которую входят исследователи из Вашингтонского университета, заявила, что определила 27 500 новых кандидатов на звание астероидов с высокой степенью достоверности — не путем проведения свежих наблюдений за ночным небом, а путем просеивания архивов астрономических данных.

Недельный поиск в базе данных проводился Институтом астероидов, программой некоммерческой организации B612 Foundation, в партнерстве с Институтом DiRAC Университета Вашингтона и Google Cloud.

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Два института разработали программу под названием THOR, что означает «восстановление гелиоцентрической орбиты без отслеживания». THOR работает на облачной платформе с открытым исходным кодом, известной как ADAM («Анализ и картографирование обнаружения астероидов»). Программа может анализировать положения миллионов движущихся световых точек, наблюдаемых в небе за определенный период времени, и связывать эти точки вместе способами, соответствующими орбитальным траекториям.

Офис технического директора Google Cloud сотрудничал с Институтом астероидов для точной настройки алгоритмов для Google Cloud. В рамках проекта было проанализировано 5,4 миллиарда наблюдений, взятых из второй версии каталога источников NOIRLab.

«Что интересно, так это то, что мы используем электроны в центрах обработки данных, в дополнение к обычным фотонам в телескопах, для совершения астрономических открытий», — заявил в пресс-релизе Эд Лу, исполнительный директор Института астероидов.

Большинство из 27 500 кандидатов на звание астероидов находятся в главном поясе, между орбитами Марса и Юпитера. Но в число кандидатов также входят более 100 предполагаемых околоземных астероидов.

Долгосрочная цель Института астероидов — создать систему наблюдения, которая сможет обнаруживать потенциально угрожающие околоземные объекты задолго до того, как они приблизится к нашей планете. Подтверждение обнаружений может оказаться трудоемкой задачей, но институт изучает возможность использования инструментов искусственного интеллекта Google для оптимизации этого процесса.

Астрономы ожидают, что поток данных превратится в наводнение, как только обсерватория Веры Рубин начнет научную деятельность в Чили в 2025 году.

«Результаты Института астероидов более чем интересны для обсерватории Веры Рубин: они могут помочь нам повторно оптимизировать нашу стратегию наблюдений и получить выгоду для некоторых научных программ, таких как космологически важные взрывы сверхновых, что эквивалентно клонированию еще одной обсерватории Рубин», — сказал астроном UW Желько Ивезич , директор проекта строительства обсерватории.