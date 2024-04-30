Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой

Покупка готового компьютера имеет свои плюсы и минусы, и это зависит от ваших потребностей, умений и предпочтений. В статье приведены несколько аргументов против покупки готового компьютера и за самостоятельную сборку.
[ ] для раздела Блоги
5
5

реклама

Покупка нового компьютера — это всегда важное решение, которое может оказать значительное влияние на вашу работу, развлечения и общий опыт использования техники. В мире компьютеров существует два основных подхода: приобретение готовой системы от производителя и самостоятельная сборка собственного компьютера из отдельных компонентов. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать перед принятием окончательного решения. Давайте рассмотрим ключевые аспекты готового компьютера и самостоятельной сборки, чтобы помочь вам определиться с выбором, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

реклама




1. Цена. Готовые компьютеры обычно стоят дороже, чем самостоятельно собранные системы. Производители добавляют свою собственную наценку за сборку и брендирование. Самостоятельная сборка позволяет вам выбирать компоненты и экономить. Даже если вы собираетесь собирать ПК самостоятельно, то обратите внимание, что во многих магазинах имеется функция "сборки компьютера". С одной стороны это поможет вам сэкономить время, а с другой потратить ваши деньги и лишить опыта сборки ПК самостоятельно.

2. Качество компонентов. При сборке самостоятельно, вы можете выбирать качественные компоненты, которые соответствуют вашим потребностям, основываясь на отзывах о конкретной модели товара. Сейчас в интернете есть большое количество обзоров каждого компонента ПК, советую вам с ними ознакомиться, даже если вы не особо разбираетесь в теме. Сравнивайте обзоры от разных источников, отзывы реальных покупателей и вы точно найдете то, что вам идеально подойдет. Готовые компьютеры могут содержать компоненты среднего качества, чтобы удовлетворить ценовые ограничения. Так же в этот пункт можно добавить "фанатов брендов". Например, если в вашем компьютере всю жизнь стояла видеокарта от MSI, то скорее всего вы захотите себе купить новую от того же производителя. Готовые ПК не всегда смогут удовлетворить запрос такого характера.

реклама



3. Гибкость в настройке. Самостоятельная сборка дает вам полный контроль над тем, что вы хотите в своем компьютере. Вы можете выбирать конкретные компоненты, которые соответствуют вашим потребностям, такие как процессор, видеокарта, объем памяти и т.д. Готовый компьютер может ограничивать вас в этом аспекте. Например, для вашей работы нужна только мощная видеокарта для различных вычислений и моделирования, а к процессору и оперативной памяти у вас низкие требования. В таком случае, при попытке купить готовый ПК с такой конфигурацией вы потерпите неудачу, поскольку готовые решения, как правило, делятся на "слабые", "средние" и "мощные", где под мощную видеокарту обязательно будет предоставлен мощный процессор и большой объем оперативной памяти, которые вам могут быть не нужны вовсе.

4. Опыт и умения. Самостоятельная сборка компьютера может быть занимательным и образовательным опытом. Вы узнаете больше о внутреннем устройстве компьютера и как компоненты взаимодействуют друг с другом. Это также дает вам больше контроля над будущими обновлениями и возможными поломками. Особенно ценна первая сборка вашего ПК в жизни. Не нужно бояться совершать ошибки, это крайне маловероятно. К комплектующим всегда прилагаются инструкции с подробным описанием всех шагов. Тем более в 21 веке у всех есть доступ в интернет, если возникнут какие-то трудности. Или вы можете позвать помочь вашего друга, который имеет такой опыт, вдвоем всегда веселее. 

5. Индивидуальность: Самостоятельная сборка позволяет создать уникальную систему, точно отвечающую вашим техническим и эстетическим потребностям и предпочтениям. Выбор каждого компонента самостоятельно, позволяет вам подстроить систему под ваши требования, будь то игровая машина, рабочая станция для тяжелых задач, или компактный мини-пк для развлечения. Только вы сможете сами собрать такой компьютер, который будет удовлетворять вас во всём. Будь то сборка, выполненная в определенной цветовой схеме, отсутствие RGB подсветки или ее присутствие на всем, чем только можно – готовые ПК не дадут вам такой возможности.

Сравнение готовой сборки и самостоятельной.

реклама



Судя по описанию, сборка состоит из следующих компонентов:

  • Процессор Intel Core i5-13400F 
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 
  • Оперативная память 2х8GB ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 3200MHz  
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK
  • Накопители SSD 1TB M.2 NVMe MSI SPATIUM M450
  • Охлаждение процессора DEEPCOOL GAMMAXX GT BK
  • Блок питания DEEPCOOL PK650D 650W (80+ Bronze)
  • Корпус DEEPCOOL CK560

Казалось бы, вполне себе достойная сборка. Но соберем аналогичную за ту же стоимость. Воспользуемся поиском на Яндекс Маркете.

 Процессор Ryzen 5 5600Материнская плата Gigabyte B550M K

реклама



Корпус BaseTech eXtreme GFX-03, ATX, чёрный, 4xRGB FAN

Sapphire AMD Radeon RX 7700XT Gaming Pulse

Deepcool GAMMAXX 400 V2 BLUE

Оперативная память Beast Black DDR4 3200 МHZ RAM 2x8 ГБ

SSD Kingston 1 ТБ M.2 SNV2S/1000G Блок питания Chieftec BDF-600S 600 Вт ATX Bronze 

Итого, общая стоимость составляет 97 989 рублей. Получилось даже собрать дешевле! Процессор является аналогичным, с 6 ядрами и 12 потоками, но стоит практически в два раза дешевле. Конечно, местами он может уступать чуть более современному I5-13400F, но с такой видеокартой, как RTX 4060 упор всё равно был бы в неё. Но самое главное – это видеокарта, которая имеет 12 гигабайт памяти и в среднем выдаёт больше FPS процентов на 20-30%, в зависимости от игры, конечно же. C Radeon XT 7700 XT вы сможете играть с комфортом в разрешении 1440р на высоких и ультра настройках в современных играх, чего не получится достичь на видеокарте от Nvidia.

Итог. 

Не бойтесь собирать ПК самостоятельно, скорее всего у вас получится сделать лучше, чем компания-производитель в готовой сборке. Единственное, что не указано в сборке - это термопаста. Можно взять проверенную временем Arctic Cooling MX-4, которая стоит порядка 900 рублей. Также не забывайте про вентиляторы, в нашем случае они находятся в корпусе изначально, но в других корпусах их может не быть в комплекте. Собирать ПК самому – это всегда интересно!

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

rtx 4060 сравнение сборка пк rx 7700 xt покупка компьютера купить в магазине
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
1
Армия США представила последнюю разработку техники – 12-тонный тяжелый танк RACER Heavy Platform
7
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
1
Reuters: Вторую атомную электростанцию ​​в ОАЭ построят «молниеносно»
+
Рост платежей через СБП снижает востребованность банковских карт
8
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
1
Авианосец и эсминец ВМС США покинули Красное море под прикрытием "смелого маневра"
4
Компания HMD возродит телефон 1999 года выпуска Nokia 3210 в 2024 году
2
Из-за проблем при разработке Samsung Galaxy Tab S10 Ultra может быть отложен
+
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
Xiaomi представила новую модель пауэрбанка с доступной емкостью 20000 мАч
1
AMD отменила запланированный выпуск флагманской видеокарты Radeon RX 8900 XTX
32
Производители микросхем инвестируют свыше 300 миллиардов долларов на производство в США
+
NikiStudio опубликовала документальный фильм о создании Baldur's Gate 3 на русском языке
+
В России началось строительство корпуса реактора для расширения АЭС «Пакш»
+
В Кисловодске начались съемки семейного фэнтези «Армариус. Тайна Красной планеты»
1
Financial Times позволила OpenAI использовать свои материалы
+
На кадры попала новая модификация китайской БМП VN20
+
США готовятся начать восстановление своих закрытых атомных электростанций
+
ВС РФ впервые доставили трофейный танк Abrams в Москву
3

Популярные статьи

Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
40
Как понять, что пришло время переустановить Linux
100
Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
92
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
5
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
2
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
10
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
7
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
5

Сейчас обсуждают

Лютый-Джоджофаг Тахтай
14:03
Мне жаль ютуберов по типу SMG4 Он строил контент только на адонах по Марио,а что сейчас?Столько контента убито по хотению жадного Нинтендо
Nintendo потребовала от разработчиков удалить из Garry's Mod весь контент, связанный с компанией
ev_rus
14:01
На счет расхода памяти, кто на НВ сидят, играют на ультрах во все современные игры в разных разрешениях, знают, что при привычной нормальной работе карт НВ и дров, 12гб видеопамяти в 2к просто еще год...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Колючка
14:00
от него жена ушла, он теперь всех баб засирает
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
ev_ruso
13:58
все отрицаю
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Петраков Аркадий
13:57
Ну это для меня откровенно самый неинтересный эпизод, Эпизод 2 настолько крут что даже сравнивать не хочу с первым.
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
alexramer
13:53
4090 full HD https://youtu.be/UMm68skwz7E 4090 4K https://youtu.be/SXEiyahtCbo Скрины. 1. 4K ultra 2-3. 8K(Через DSR) ultra настройки без FSR и без DLSS и без рейтрейсинга. В 8К удалось нагрузить ...
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
aleximus777
13:52
У меня шеф забирает из--под меня видюхи) А потому что семейный, а я - нет. Есть много причин, по которым люди себя ограничивают. Но тут речь о другом - ну не получится запасом памяти продлить годность...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Gennady Ivanov
13:49
Давно пора было прекратить военные действия и самим помочь россиянам сбросить проамериканское правление , и установить нормальное народное украинское , и быть как и раньше с Россией.
Сырский получил разрешение использовать любые резервы для взятия ситуации под контроль
ev_rus
13:47
Фоту негра норм подобрал. Внатуре, с ацкой печью 7900XTX рядом посидишь, так выглядеть будешь xD
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Trydognite
13:42
Да на много лет вперёд. Я примерно на 5 лет вперёд покупаю. Влом понимаешь менять видеокарту из-за 30%. Жду когда моя старушка станет откровенно тормозить и не тянуть новые игры. Хотя тебе не понять...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем