Покупка нового компьютера — это всегда важное решение, которое может оказать значительное влияние на вашу работу, развлечения и общий опыт использования техники. В мире компьютеров существует два основных подхода: приобретение готовой системы от производителя и самостоятельная сборка собственного компьютера из отдельных компонентов. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать перед принятием окончательного решения. Давайте рассмотрим ключевые аспекты готового компьютера и самостоятельной сборки, чтобы помочь вам определиться с выбором, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

реклама









1. Цена. Готовые компьютеры обычно стоят дороже, чем самостоятельно собранные системы. Производители добавляют свою собственную наценку за сборку и брендирование. Самостоятельная сборка позволяет вам выбирать компоненты и экономить. Даже если вы собираетесь собирать ПК самостоятельно, то обратите внимание, что во многих магазинах имеется функция "сборки компьютера". С одной стороны это поможет вам сэкономить время, а с другой потратить ваши деньги и лишить опыта сборки ПК самостоятельно.

2. Качество компонентов. При сборке самостоятельно, вы можете выбирать качественные компоненты, которые соответствуют вашим потребностям, основываясь на отзывах о конкретной модели товара. Сейчас в интернете есть большое количество обзоров каждого компонента ПК, советую вам с ними ознакомиться, даже если вы не особо разбираетесь в теме. Сравнивайте обзоры от разных источников, отзывы реальных покупателей и вы точно найдете то, что вам идеально подойдет. Готовые компьютеры могут содержать компоненты среднего качества, чтобы удовлетворить ценовые ограничения. Так же в этот пункт можно добавить "фанатов брендов". Например, если в вашем компьютере всю жизнь стояла видеокарта от MSI, то скорее всего вы захотите себе купить новую от того же производителя. Готовые ПК не всегда смогут удовлетворить запрос такого характера.

реклама





3. Гибкость в настройке. Самостоятельная сборка дает вам полный контроль над тем, что вы хотите в своем компьютере. Вы можете выбирать конкретные компоненты, которые соответствуют вашим потребностям, такие как процессор, видеокарта, объем памяти и т.д. Готовый компьютер может ограничивать вас в этом аспекте. Например, для вашей работы нужна только мощная видеокарта для различных вычислений и моделирования, а к процессору и оперативной памяти у вас низкие требования. В таком случае, при попытке купить готовый ПК с такой конфигурацией вы потерпите неудачу, поскольку готовые решения, как правило, делятся на "слабые", "средние" и "мощные", где под мощную видеокарту обязательно будет предоставлен мощный процессор и большой объем оперативной памяти, которые вам могут быть не нужны вовсе.

4. Опыт и умения. Самостоятельная сборка компьютера может быть занимательным и образовательным опытом. Вы узнаете больше о внутреннем устройстве компьютера и как компоненты взаимодействуют друг с другом. Это также дает вам больше контроля над будущими обновлениями и возможными поломками. Особенно ценна первая сборка вашего ПК в жизни. Не нужно бояться совершать ошибки, это крайне маловероятно. К комплектующим всегда прилагаются инструкции с подробным описанием всех шагов. Тем более в 21 веке у всех есть доступ в интернет, если возникнут какие-то трудности. Или вы можете позвать помочь вашего друга, который имеет такой опыт, вдвоем всегда веселее.

5. Индивидуальность: Самостоятельная сборка позволяет создать уникальную систему, точно отвечающую вашим техническим и эстетическим потребностям и предпочтениям. Выбор каждого компонента самостоятельно, позволяет вам подстроить систему под ваши требования, будь то игровая машина, рабочая станция для тяжелых задач, или компактный мини-пк для развлечения. Только вы сможете сами собрать такой компьютер, который будет удовлетворять вас во всём. Будь то сборка, выполненная в определенной цветовой схеме, отсутствие RGB подсветки или ее присутствие на всем, чем только можно – готовые ПК не дадут вам такой возможности.

Сравнение готовой сборки и самостоятельной.

реклама





Судя по описанию, сборка состоит из следующих компонентов:

Процессор Intel Core i5-13400F

Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4

Оперативная память 2х8GB ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 3200MHz

Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK

Накопители SSD 1TB M.2 NVMe MSI SPATIUM M450

Охлаждение процессора DEEPCOOL GAMMAXX GT BK

Блок питания DEEPCOOL PK650D 650W (80+ Bronze)

Корпус DEEPCOOL CK560

Казалось бы, вполне себе достойная сборка. Но соберем аналогичную за ту же стоимость. Воспользуемся поиском на Яндекс Маркете.

Процессор Ryzen 5 5600 Материнская плата Gigabyte B550M K

реклама





Корпус BaseTech eXtreme GFX-03, ATX, чёрный, 4xRGB FAN

Sapphire AMD Radeon RX 7700XT Gaming Pulse

Deepcool GAMMAXX 400 V2 BLUE

Оперативная память Beast Black DDR4 3200 МHZ RAM 2x8 ГБ

SSD Kingston 1 ТБ M.2 SNV2S/1000G Блок питания Chieftec BDF-600S 600 Вт ATX Bronze

Итого, общая стоимость составляет 97 989 рублей. Получилось даже собрать дешевле! Процессор является аналогичным, с 6 ядрами и 12 потоками, но стоит практически в два раза дешевле. Конечно, местами он может уступать чуть более современному I5-13400F, но с такой видеокартой, как RTX 4060 упор всё равно был бы в неё. Но самое главное – это видеокарта, которая имеет 12 гигабайт памяти и в среднем выдаёт больше FPS процентов на 20-30%, в зависимости от игры, конечно же. C Radeon XT 7700 XT вы сможете играть с комфортом в разрешении 1440р на высоких и ультра настройках в современных играх, чего не получится достичь на видеокарте от Nvidia.

Итог.

Не бойтесь собирать ПК самостоятельно, скорее всего у вас получится сделать лучше, чем компания-производитель в готовой сборке. Единственное, что не указано в сборке - это термопаста. Можно взять проверенную временем Arctic Cooling MX-4, которая стоит порядка 900 рублей. Также не забывайте про вентиляторы, в нашем случае они находятся в корпусе изначально, но в других корпусах их может не быть в комплекте. Собирать ПК самому – это всегда интересно!