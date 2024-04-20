Фондовые рынки США переживают худший спад с октября 2022 года, поскольку инвесторы отказываются от ставок на ИИ

Цена акций Nvidia упала на 10 процентов в пятницу, что помогло зафиксировать худший спад на фондовых рынках США с октября 2022 года, поскольку инвесторы избегали рискованных активов в преддверии резкого роста доходов крупных технологических компаний на следующей неделе. Производитель чипов пережил худшую сессию с марта 2020 года, потеряв за день более 200 миллиардов долларов своей рыночной стоимости. По данным Bloomberg, это снижение составило примерно половину падения индекса S&P 500 Уолл-стрит на 0,9%. Netflix, тем временем, потерял около 9 процентов в день после объявления потокового сервиса о том, что он прекратит регулярно раскрывать количество своих подписчиков, что омрачило доходы. Nasdaq Composite завершил сессию снижением на 2,1%. Акции, которые выросли благодаря энтузиазму инвесторов в отношении искусственного интеллекта, также пострадали: акции Advanced Micro Devices, Micron Technology закрылись на 5,4%, 4,6% ниже соответственно.

«Это трудный день для акций технологических компаний», — сказал Кевин Гордон, старший инвестиционный стратег Charles Schwab. «Все, что было хорошо в начале этого года, сходит на нет, но банки и энергетические компании хорошо справляются с [оборонительными] основными продуктами».

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Пятничные действия были предприняты в связи с тем, что инвесторы начали серьезно относиться к возможности того, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки всего на одну четверть пункта в этом году, а возможно, и вообще ничего не снизить. Ответные удары между Ираном и Израилем также усилили беспокойство инвесторов. Но аналитики говорят, что пятничная распродажа была вызвана тем, что инвесторы поспешно перепозиционировали свои портфели в преддверии резкого роста доходов крупных технологических компаний на следующей неделе.

«Откат акций имеет мало общего с процентными ставками», — сказал Параг Татт, стратег Deutsche Bank. «Это больше связано с тем, что инвесторы рассчитывают на более медленный рост прибыли [для крупных технологических компаний]».

Microsoft и Alphabet отчитаются о результатах за первый квартал на следующей неделе, а результаты Nvidia должны быть опубликованы в конце мая. Хотя ожидается, что все они продемонстрируют хорошие результаты, они сталкиваются с жесткими сравнениями кварталов к кварталу. Годовой рост прибыли на акцию Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet и Apple достиг пика в 68,2 процента в четвертом квартале 2023 года. Аналитики ожидают, что так называемая данные компании сообщат о росте прибыли на акцию на 42,1 процента.

Базовый индекс S&P 500 Уолл-стрит в пятницу потерял 0,9%, завершив худшую неделю за более чем пять месяцев в процентном выражении. Индекс падал каждый день, начиная с прошлой пятницы, что стало худшим показателем за полтора года. Внезапно «покупатели на понижение перестали покупать на понижение, а если и есть, то их затопляет», — сказал Майк Зигмонт, глава торгового отдела Harvest Volatility Management. Индекс доллара в тот день оставался стабильным, а цены на нефть незначительно выросли.