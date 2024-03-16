Сейчас популярным является мнение как среди зрителей техно-контента на ютубе, так и среди создателей этого самого контента, что ПК-блоггинг потихоньку умирает, многие авторы бросают свои каналы и уходят заниматься чем-то другим. Однако, хочется отметить, что это не совсем правда. В данной статье я приведу 5 популярных ютуберов, связанных с ПК тематикой.

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1. Бригман

Для тех, кто активно следил за техноконтентом на Youtube, связанном с различными сборками ПК и тестами комплектующих, данный персонаж в представлении не нуждается. Однако, для неосведомленных читателей стоит вкратце рассказать чем этот человек прославился. Прославился он благодаря своей рубрике "домушники", где он разоблачает недобросовестных компьютерных мастеров. Конечно, это просто шоу, есть даже разоблачения на эту тему, но посмотреть эти ролики и получить удовольствие всё равно можно.

Также людям, только начинающим увлекаться компьютерной тематикой буду полезны некоторые "образовательные" видео. Такие, например, где он поясняет за герцовку в мониторах или описывает простыми словами принципы работы технологий масштабирования изображения от Nvidia, AMD и Intel. В основном сейчас он занимается сборками ПК и покупками "компа в мешке" в сетевых магазинах. Видно, что человек старается держать определенную планку, которую он достиг и придумывать новые форматы для своего канала.



При 1,3 миллионах подписчиков видео набирают не особо много. Понятно, что золотая эпоха канала уже позади, но некоторые видео умудряются набирать по 500к просмотров

2. Компуктер

За что его любят и почему смотрят? Компуктер занимается в основном чисто сборками ПК, хотя раньше пытался хайпить на других именах, как нахваливая их, так и ругая. Парня любят за интересный подбор комплектующих, по-настоящему качественную съемку и монтаж. Видеоряд в его роликах может выступать в качестве рекламных материалов для каких-нибудь вендоров, настолько он чистый и вылизанный (в хорошем смысле). Иметь чувство стиля, способность грамотно подобрать аудиоряд не каждому дано. Помимо хорошего визуала, он обладает хорошим чувством юмора. Порой он выдаёт перлы, которых люди у других коллег по цеху в жизни бы не дождались. Да, последнее время он выпускает новые видео не так часто, но по ним видно, что простой канала не сказывается на их качестве.

915к подписчиков, но просмотры могут сильно переваливать эту отметку.

3. Ремонтяш

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Ремонтяш за последний год превратился из более менее уважающего себя техноблогера в распаковщика посылок с маркетплейсов. По большому счету, это превратилось в такое же шоу, как и домушники у Бригмана. Однако, это не является тем фактором, из-за которого можно перестать смотреть одного из своих любимых ютуберов. В своих последних видео он покупает сомнительные готовые ПК и по полочкам раскладывает, что с ними так или не так. Конечно, ни один из них не рекомендуется к покупке, поэтому в конце появляется вариант сборки от него самого за ту же стоимость. Благодаря Ремонтяшу, я узнал о таком бренде игровых ноутбуков, как Hasee. Это китайские производители ноутбуков, которые, по сути своей вставляют обычное десктопное железо в корпус ноутбука, с возможностью замены ЦП и ОЗУ. Данные ноутбуки обладают полностью функционирующим необрезанным БИОСом, что не может не порадовать чуть более продвинутого ПК-юзера, коим я себя могу считать. Нужно отдать ему должное за его уникальные рекламные скетчи, которых больше не было ни у кого, из-за которых порой даже не хотелось перематывать рекламу. Да, по всей видимости, ждать в ближайшее время от него каких-то тестов новых видеокарт/процессоров/встроек не придётся, однако продолжим следить за данным персонажем.

Ремонтяш имеет 557 тысяч подписчиков, его видео примерно столько же и набирают в среднем. По крайней мере, его основной аудитории он остаётся интересен.

4. Spline

Тот самый легендарный школьник с базовыми знаниями о ПК, который стал успешным на ютубе во многом благодаря рубрике "НДБ" – Надо Делать Бизнес, где еще будучи совсем молодым парнем, он собирал компьютеры на продажу. Честно признаюсь, было интересно за этим наблюдать до прихода больших рекламодателей и широкой популярности. После того, как формат выстрелил, его пытались копировать все, кому не лень. Так что это, в своем роде, первооткрыватель и популяризатор контента подобного рода на русскоязычном ютубе. Парень действительно талантлив, умеет красиво снимать, выставлять свет и умело монтировать. Лично мне больше всего среди всех его роликов нравятся те, в которых он не просто покупает типичные сборки на б/у рынке, а покупает проблемное или порой совсем неработающее железо и пытается его не просто восстановить, а улучшить. Как это было, например, в ролике с покупкой и прокачкой старого IMac 2011 года. Особенно было интересно посмотреть последнее видео, где он купил геймерские стол, стул и девайсы с компьютером на WildBerries. Я даже не догадывался, что у кого-то хватает совести такое продавать. Конечно, превью многих видео может выглядеть как типичный кликбейт, который не имеет ничего общего содержанием, но, как правило, это не так.

При количестве подписчиков ~600 тысяч человек, видео набирают стабильно больше. Канал растёт и развивается. Пожелаем ему успехов.

5. Рома, просто Рома

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Пожалуй, единственный представитель из всего списка, который просто ведёт свой блог на видеохостинге, без превращения его в шоу. Канал Ромы является очень разнообразным и иногда выходит за рамки типичного ПК-блогера. Да, я говорю про обзор его Жигулей. Но помимо различных экспериментов, по типу питания ПК от солнечной батареи или создания системы водяного охлаждения из автомобильного радиатора, имеются довольно интересные видеоролики, в которых он подробно и доступно раскрывает темы, редко встречающиеся на других каналах. В своё время мне очень помогло его видео про влияние материнской платы на производительность процессоров Intel 11-го поколения. Очень интересным было видео про "скрытые параметры оперативной памяти" и влияние ОЗУ на работу процессоров AMD Ryzen 5000 серии. В общем, советую.

Канал имеет всего 184 тысячи подписчиков, но количество просмотров сильно зависит от темы видео.

Послесловие

Данная статья не является топом блогеров, это просто список каналов, которые я сам на досуге могу посмотреть для того, чтобы узнать что-то интересное по этой теме или просто посмеяться с них. Конечно, на Ютубе существует еще большое количество контентмейкеров, которых я не упомянул, однако это не означает, что они чем-то хуже приведенных здесь.