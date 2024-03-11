Совсем скоро будет создана целевая группа, которая будет помогать контролировать законодательство в сфере ИИ.

Законодательное собрание штата Вашингтон приняло двухпартийное предложение генерального прокурора Боба Фергюсона о создании целевой группы по искусственному интеллекту, которая поможет законодателям лучше понять преимущества и риски быстроразвивающихся технологий.

Сенатский законопроект был одобрен 30 голосами против 19 на этой неделе и теперь будет отправлен на подпись губернатору Джею Инсли. Законопроект ранее был принят Палатой представителей и Сенатом.

реклама

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. Целевая группа будет состоять из 19 членов, включая экспертов в области технологий, представителей промышленности, профсоюзных организаций, групп за гражданские свободы и других заинтересованных сторон. Генеральная прокуратура еще не определила, кто будет этими членами.

Быстрый рост ИИ и, в частности генеративного ИИ, с его способностью создавать текст, изображения или аудио, возбудил деятельность законодателей на уровне штата и государства. Законодательные органы в штатах, включая Колорадо, Иллинойс, Техас, Вермонт и Вирджинию, создали целевые группы или комиссии для изучения ИИ. А палата представителей США создала собственную рабочую группу из 12 членов .

«ИИ становится частью нашей повседневной жизни, и наш долг — немедленно начать вдумчивую работу, чтобы обеспечить защиту жителей штата Вашингтон от рисков, связанных с этой технологией, одновременно максимизируя ее преимущества», — сказал Фергюсон.

«Я ценю партнерство законодательного собрания и с нетерпением жду создания инклюзивной целевой группы, которая разработает рекомендации по руководству государственной политикой в этой важной сфере», — дополнил он.

Целевая группа будет собираться не реже двух раз в год, и, по данным офиса Генерального директора, ее исполнительный комитет должен будет расследовать и представлять отчеты по нескольким проблемным областям, включая, помимо прочего:

обзор вопросов государственной политики и существующих мер защиты;

выявление острых вопросов касательно расового равенства и гражданских свобод и т.д;

рекомендации по руководству, нормативным структурам и поддержке инноваций.

В феврале в Вашингтонском университете также была создана целевая группа по искусственному интеллекту, сославшись на необходимость разработки «институциональной стратегии искусственного интеллекта».

Речь шла о начале работ по сохранению, развитию и распространению знаний и подготовке студентов к будущему, в котором ИИ станет неотъемлемой частью их профессиональной и личной жизни.