Джефф Безос вернулся на вершину индекса миллиардеров Bloomberg впервые с 2021 года, обогнав Илона Маска как самого богатого человека в мире с собственным капиталом в 200,3 миллиарда долларов

Bloomberg сообщил, что Маск потерял свое лидерство в рейтинге миллиардеров в понедельник после того, как акции Tesla упали на 7,2%, в результате этого события состояние генерального директора автопроизводителя Tesla составило 197,7 миллиарда долларов. Акции упали после падения поставок автомобилей в феврале в Китае, крупнейшем рынке компании.

Илон Маск (слева) и Джефф Безос (справа).

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Благосостояние Безоса росло благодаря той же тенденции в отношении акций Amazon, которые с конца 2022 года выросли более чем в два раза. Тем временем Tesla упала примерно на 50% по сравнению с пиком 2021 года.

Безос, который осенью прошлого года уехал из Сиэтла во Флориду, в феврале начал массовую распродажу акций, продав 50 миллионов акций Amazon на сумму около 8,5 миллиардов долларов. Это была первая продажа акций технологического гиганта основателем Amazon с мая 2021 года.

Глава Amazon впервые занял первое место в рейтинге самых богатых людей Bloomberg в 2017 году, когда он обогнал соучредителя Microsoft Билла Гейтса.