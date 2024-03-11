Google Chrome является, пожалуй, самым популярным браузером на планете на данный момент. Он установлен по умолчанию на каждом андроид устройстве и является предпочтительным для большинства пользователей.

Один из старых логотипов Google Chrome из эпохи объемного интерфейса в интернете.

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Причина № 1.

Синхронизация аккаунта Google. Общая история поиска и посещения веб-страниц как на пк, так и смартфоне, где находится удобный менеджер паролей. Если пользуетесь Gboard от компании Google, а скорее всего это так, так как она является приложением для ввода по умолчанию на андроид-устройствах, то пароли и данные банковских карт можно сохранять прямо в ней, что не может не радовать.

Причина № 2.

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Минималистичный интерфейс. Не перегружен, в отличие от Edge и Opera. Он простой и приятен глазу. Нет навязчивых функций, которые хочет навязать тебе создатель браузера. Если стандартная цветовая палитра вам не по вкусу, то на ваш выбор имеется большой набор для кастомизации тем браузера.

Причина № 3.

Большой магазин расширений для браузера. Пожалуй, я совру, если скажу, что Google Chrome обладает мертвым магазином расширений. В них есть практически всё – от блокировщиков рекламы, по типу Adblock и прочих, до всяких различных аутентификаторов, криптокошельков, VPN сервисов, расширений для обхода блокировок и кастомизации сайтов. Одним словом – запас огромный, что позволяет настраивать браузер под себя и пользоваться с комфортом.

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Причина № 4.

Скорость работы. Кто бы что не говорил по поводу быстродействия браузера, он все еще остается самым производительным из популярнейших браузеров. А жалобы на большое потребление оперативной памяти, как по мне, являются уже легендой и мемом. В момент написания статьи у меня открыто всего 5 вкладок, на одной из который вертится YouTube со стримом 1440p60 и общее потребление браузера составляет всего 1,5 ГБ. И в целом современные сайты требуют все больше ресурсов ввиду своей нагруженности и функционала, так что это даже не камень в огород Google Chrome, а наоборот, комплимент, так как он с этим отлично справляется.

Причина № 5.

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Оптимизация. Даже на пожилой системе с трёхъядерным атлоном, 4 гигабайтами DDR2 и Windows 7 на жестком диске Google Chrome показывает удивительные результаты. Компьютер выполняет роль печатной машинки с функцией выхода в интернет и долго выбирать браузер не пришлось. На нем спокойно без дискомфорта открываются десятки PDF-файлом весом до сотен мегабайт. Для сравнения, эти же файлы, но открытые в Yandex Browser читаются с проблемами. Не спрашивайте, почему я не пользуюсь PDF-читалками, это отдельная история.

Послесловие.

Лично для меня Google Chrome является лучшим браузером на данный момент. Наверное, перейти на что-то другое меня может побудить только предустановленный в оболочку браузера искусственный интеллект, который упросит неупрощаемое и предложит что-то поистине революционное.