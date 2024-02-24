Ожидается выход новой версии Xbox series X
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Microsoft планирует выпустить белую Xbox Series X без дисковода в этом году
Согласно изданию eXputer (корректно слило даты релиза Forza Motorsport 8 и Hellblade 2), консоль прямо сейчас планируют выпустить между июнем и июлем
Цена консоли точно неизвестна, но ожидается, что она будет дешевле модели с дисководом на хотя бы 50 долларов. Помимо отсутствия дисковода, эта модель получит улучшенный радиатор.
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