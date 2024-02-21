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Разбор слива GTA VI

Недавно наткнулся на видео с подробным разбором слива осени 2022 года и решил поделиться в статье с самыми интересными, на мой взгляд, вещами.
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Ограбление.

Начнем сразу самой насыщенной части – ограбления кафе. В интерфейсе можно заметить элемент с таймером до прибытия копов и тем, что у свидетелей есть полное описание нашей внешности. Это говорит о том, что для побега от полиции при малом уровне розыска достаточно будет просто сменить одежду или заранее спрятать лицо перед ограблением. Яркий пример игры с подобной механикой – это Mafia II. Взаимодействие с NPC теперь как в Red Dead Redemption II – можно прицелиться на бота и появятся несколько вариантов взаимодействия с ним (угрожать, ограбить). По аналогии с игрой про ковбоя ограбить нужно будет каждого NPC и каждую кассу.

При наведении на заложника появляется возможность ударить его и связать, ограничить движение. Если не следить за состоянием заложников, они могут сбежать и поднять тревогу. Ранее такая механика уже появлялась как минимум при ограблении банка Fleeca в GTA Online. Помимо взаимодействия с NPC в сливе засветились кнопки, нажав на которые можно отдавать команды своему напарнику. Среди них можно выделить команду "следуй за мной", но в итоговой игре их будет гораздо больше.

В игре появится больше взаимодействия с полицией, а именно возможность сдаться. Есть надписи о том, что любое транспортное средство, в котором вас увидели копы, будет преследоваться. Описание ТС может быть полным и частичным, по аналогии с внешностью главных героев. 

Как и в прошлой части серии в GTA VI у героев будет свой личный транспорт. Пока неизвестно, будет ли это строго тот автомобиль, который подразумевается по сюжету разработчиками или же будет возможность выбрать его самому, подобно личной лошади из RDR2.

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Рассмотрим игровой инвентарь и стрельбу.

Инвентарь обещает быть схожим со своей итерацией из предыдущей игры Rockstar Games. Имеются слоты для оружия ближнего боя, одноручного и двуручного оружия, метательных предметов, всякого оборудования и припасов, и еще несколько пустых слотов предназначение которых пока неизвестно. По всей видимости, разработчики решили отойти от привычной для серии игр GTA ситуации, когда протагонист носит в кармане целый арсенал, и брать с собой можно будет только то, что можно физически унести. Забавно, что подобное было у "клона" GTA – в игре Sleeping dogs, но там нельзя было брать больше одного ствола в руки.

Стрельба из автомобиля будет ограничена, нельзя будет стрелять во все стороны, сидя в салоне. Для этого герою придется вылезти в окно. Очевидно, это нельзя сделать за рулем, так что могу предположить, что это скриптовая ситуация в миссии, либо стрелять из окна можно будет в любой момент игры, но напарник должен сидеть за рулём.

Немного свежих слухов.

Совсем недавно инсайдер, предсказавший песню в трейлере GTA VI, поделился новыми деталями самой игры. Конечно, к этому стоит относиться как к слуху, но всё же детали довольно интересные: в игре появится двуручное оружие; угон автомобилей станет сложнее; появится расчленёнка и больше крови (опять привет RDR2); закат будет сиять 3 цветами: оранжевым, фиолетовым и розовым; появится возможность играть в баскетбол 3х3 (скорее всего это относится к онлайн составляющей будущей игры, но и с ботами погонять мяч должно быть весело).

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PS5 Pro могут выпустить в этом году, чтобы успеть к релизу GTA 6. Sony ожидает снижение продаж оригинальной PS5 с 25 до 21 млн копий в следующем году, что также свидетельствует о скором выпуске обновлённой версии. Забавно, как игровое подразделение Sony пытается подстроиться под хитовую игру, над которой у них нет власти. С другой стороны это логично, ведь PS5 оказалась слабее XBOX Serires X и выходом обновленной версии можно будет заманить к себе игроков, жаждущих лучшей графики на консолях

Послесловие.

В целом, складывается ощущение, что после ухода от реализма GTA IV ближе к аркаде в GTA V Rockstar Games решили снова окунуться в реализм. Они могли принять такое решение после теплого приёма Red Dead Redemption II игроками, ведь эта игра, вышедшая в 2018 году, до сих пор обладает самым проработанным открытым миром в игровой индустрии. Надеюсь, следующая игра про великого автоугонщика возьмет от своего коллеги-ковбоя не только потрясающий визуал, но и более приземлённую атмосферу мира и общий тон сюжета.

К слову о ПК версии – в сливе есть всплывающее уведомление о нехватке видеопамяти с предложением закрыть сторонние программы. А сами тестовые билды запускались на GTX 1080 и RTX 2060 Super.

Данный разбор делал не я, вот ссылки на оригинальное видео, советую посмотреть.

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