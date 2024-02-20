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Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super

Совсем недавно я столкнулся с такой проблемой как перегрев GPU на своей Gigabyte RTX 2070 Super Windforce OC 3X, любезно предоставленной мне моим другом-товарищем.
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Что за зверь такой?

Думаю, что в контексте обсуждения данной проблемы стоит немного поговорить о самой видеокарте. Gigabyte RTX 2070 Super Windforce OC 3X имеет 2560 унифицированных шейдерных блоков, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной и заводской разгон чипа в 1815 MHz . Она требует двух дополнительных разъемов питания: 8-контактный и 6-контактный. Рекомендуемая мощность блока питания - 550 В

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Что такое хотспот GPU и как я с ним столкнулся?

Хотспот GPU - это самая высокая температура, измеренная на поверхности графического процессора. Она отличается от средней температуры GPU и может быть выше, чем средняя температура, в зависимости от нагрузки, охлаждения и разгона видеокарты. Обычно, нормальная температура хотспота составляет 80-95°C, но максимальная допустимая температура может варьироваться в зависимости от производителя видеокарты. Если эта температура слишком высока, это может привести к снижению производительности, а именно к троттлингу. Именно с этим явлением я и столкнулся, что меня крайне удивило. Мой друг-приятель заверил меня, что видеокарта была обслужена менее года назад в сервисном центре, что усыпило мою бдительность и я не стал вскрывать её, а просто сделал андервольт (удалось скинуть 100 mV). Я открыл GPU-Z и стал следить за показателями средней температуры и хотспот GPU. Каково же было мое удивление, когда в нагруженной сцене средняя температура была 75℃, а то время как хотспот был на 30 (!) градусов выше, а именно 105℃. Недолго думая, я решил, что стоит залезть внутрь.

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 Что внутри?

Внутри я обнаружил термопрокладки в относительно неплохом состоянии. Почему в относительном? Потому что на чипах памяти они были как будто свежие, в то время как на фазах питания они превратились в труху и рассыпались у меня в руках. Однако самое интересное  находилось на самом GPU. Судя по всему, прижим системы охлаждения был неровным и одна часть кристалла охлаждалась гораздо хуже другой. Термопаста оставляла желать лучшего, ибо она досыхала свои последние дни жизни.

Что я с этим сделал?

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Заменил термопасту неизвестного мне происхождения на ставшую, как мне кажется, классикой Arctic Cooling MX-4. Термопрокладки были куплены от фирмы GELID с теплопроводностью 12 Вт/м*К . Признаюсь, что выбирал недолго, просто посмотрел некоторые видео на YouTube с тестами и выбрал лучшее для себя соотношение цена/эффективность. Размеры термопрокладок: чипы памяти – 0.5мм, питание – 1мм, бэкплейт – 2.5мм.

Результаты.

После получаса прогона в Furmark датчики показывали следующие значения:

Значение хотспот опустилось до старого значения средней температуры, а их разница теперь составляет 13℃, вместо 30℃.

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видеокарта rtx перегрев 2070 hotspot
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