Появились случаи прогорания Ryzen 9 7950X3D
Недавно вышедшая обновленная Ryzen 7000x3d с увеличенным объемом кеша, производительность как в играх и задачах, могут прожигать сокет, оплавляя контакты.
Ryzen 9 7950X3D на стандартной частоте, прожарил сокет.
Плата Asus crosshair x670e extreme, казалось количество фаз питания хватит на два таких процессора.
Чип прогревался в районе контактов, что остались характерные следы оплавления, на данный момент энтузиасты пытаются понять причину происходящего.
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