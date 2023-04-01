Рассмотрим, какие есть совместимые переходники для VGA, большинство видеокарт не поддерживают этот разъем, даже самые бюджетные видеокарты давно перешли на новый тип разъема HDMI, исключением считается DVI-D, не путать с DVI-I, он давно не встречается в видеокартах, только в 900 линейке GTX и некоторых старых Radeon.













Самый дешевый переходник, чтобы подключить мощную видеокарту с DVI-I, это позволяло не менять монитор.

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Более дорогой вариант переходника дает преобразовать сигнал из HDMI в VGA, в зависимости от модели монитора с 60 Гц и выше, самый дешевый из переходников на DisplayPort.









Похожий переходник на HDMI, из минусов нельзя закрепить винтами, как у других переходников.









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Дешевый переходник, но уже на DisplayPort, как вариант; не пойдет, если у видеокарты только HDMI.Переходники различаются по производителям, надежностью, поэтому лучше стоит прикупить монитор с соответствующим разъемом.



