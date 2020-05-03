Интересные товары на Aliexpress: гаджет отвертка, уникальный термопистолет и многое другое
1. Отвертка гаджет
Набор прецензионных отверток изготовлены из нержавеющей крепкой стали, используются для ремонта и наладки, есть вращающаяся ручка на подшипнике. Размер рабочей части 6 мм, в комплекте магнитные биты с разной формой. Размер 91 мм, вес 78 грамм. Удобные и простые в использовании. Практичный и компактный инструмент в быту.
Цена: 24.51 $
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2. Стеллаж в гараж
Подвесная система для хранения инструментов, удобное размещение, многофункциональность. можно расположить как крупногабаритные агрегаты так и мелкий шансовый инструмент. Есть емкие контейнеры для шурупов, гвоздей и прочей мелочи. Размер 64 на 38 см. Легко монтируется на металлическую основу, для гаража или мастерской.
Цена: 23.97 - 56.63 $
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3. Термо пистолет
Термоклеевой пистолет на 100 ватт мощности, работает от сети 220 вольт, есть сменные насадки от 7 до 11 мм. Легкая и быстрая подача состава. Быстрый набор температуры в тчении 3 минут, используется для ремонта, монтажа. Удобно работать со всеми материалами. Изготовлен из металла и пластика, размер 20 на 9 см, вес 340 грамм.
Цена: 8.54 - 36.50 $
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4. Видеорегистратор
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Автомобильный видеорегистратор с голосовым управлением, есть wifi канал для передачи данных. Скорость обработки видеопотока 30 кадров в сек, угол обзора в 140 градусов. Качество съемки 1080р, есть поддержка флеш носителей. Питание от 12 вольтового источника, запись цикличная, монтируется в салон.
Цена: 37.99 - 47.11 $
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