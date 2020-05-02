Интересные товары на Aliexpress: сканер-флешка, щетка-гаджет и многое другое
1. Креативная отвертка
Компактный набор отверток со сменными битами, с магнитным основанием для удержания в ручке. Сделаны из сплава хромо ванадиевой стали, рабочий диаметр 6 мм. Вращается на подшипнике, можно использовать для мелкого ремонта техники. Конструкция разборная, размер 7 на 1 см, вес 150 грамм.
Цена: 46.02 $
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2. Металлоискатель
Металлоискатель для поиска предметов на глубине 2,5 метра. Мощная катушка с большой площадью покрытия. Работает прибор на частоте 19 кгерц. Есть жк дисплей для отображения информации, удобная ручка, питание от аккумулятора 9 вольт. Диаметр поискового элемента 30 см, вес устройства 2 кг.
Цена: 133 - 157 $
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3. Гаджет щетка
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Электрическая зубная щетка на 5 режимов работы, с плавным приводом, позволяет использовать ее как для взрослых, также и для детей. Работает от пальчиковой батарейки типа ААА. Скорость оборотов до 40 000 в минуту. Есть световая индикация выбранного режима очищения. Крепится на стену через присоску, можно взять в дорогу.
Цена: 18.51 - 41.95 $
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4. Необычная флешка
Флеш накопитель с доступом по сканеру пальца, usb формат на 64 гб емкости, обладает быстрой передачей данных, совместим с любыми операционными системами. Размер изделия 59 на 20 мм, вес 18 грамм, сделана из металла, есть защитный колпачок. Можно изменять отпечаток, есть ушко для того чтобы повесить на ключи.
Цена: 29.49 - 53.99 $
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рекламаСпасибо за внимание, хороших покупок!
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