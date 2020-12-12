Напишу я что-то коротенькое, может умное, возможно оно даст понять смысл того, чем занимаются люди на сайте hwbot.org

Фото Влад "slamms" Захаров AOOC2012

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Возможно нужно теперь делать акцент именно на увлечении — спорте, для привлечения новых участников, потому как старое точно уже не работает. Я пропущу всю пафосную писанину про работу на не штатных частотах, для увеличения производительности, при сохранении стабильности системы улучшая охлаждение и прочую ересь, маркетологов.

Также совсем не будем вспоминать об экономии средств, которые приносил оверклокинг домашним оверклокерам "for game", я попробую рассмотреть чисто со спортивной его части, она малочисленна в нашей стране и в мире, в разное время бывают всплески в разных странах, в некоторых странах совсем мало пользователей этим занятием увлечённых, численность населения в стране косвенно влияет на этот показатель, но всё же влияет, особо влияет наличие представительств Брэндов.

Суть заключается в получении лучшего результата при использовании одинакового процессора или видео карты при прохождении определённого бенчмарка который имеется в разрешённых на сайте. В это входит умение настроить ОС, умение повысить частоту процессора и снизить тайминги памяти, используя разные виды охлаждения, до той частоты, которая является пределом для прохождения теста для данного процессора с использованием данного типа охлаждения.

Для примера выборочно из команды Team Russia

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Сразу вспоминаются всем известные посты что, оверклокинг умер, так как процессоры стали избыточны для обычного пользователя, но у нас чуть о другом оверклокинге как спорте, те кто разгонял раньше процессоры для повышения fps в игре, они и раньше не были посетителями сайта Hwbot. По этому странно говорить о смерти данного занятия.

А если копнуть в историю, то можно понять, благодаря кому появились всем известные модификации железа, по гайдам которых все дружно стали паять кварцы, дальше красить лаком, карандашом мостики, делать Bsel моды и volt-моды видео карт.

Скажите это всё геймеры делали?

В начале это делали умные товарищи работающие в конторах по продаже компьютерной техники, ибо закупив материнские платы и процессоры 6мгц и не смогли их распродать вовремя, до появления более новых, рисковали остаться в проваре, и вот так перепайкой кварцев могли продать не совсем знающим клиентам уже как новое по цене дешевле.

Такие же умные, но по просьбе начальника в крупных фирмах, где парк машин был сотни если не тысячи, тоже данное делали ради экономии средств отложить апгрейд всего парка машин на год.

Как мне подсказали в комментариях к одной из статей как раз в то время IBM ввёл код в биос для запрета таких махинаций.

Статья в журнале PC Mag по этому поводу.

В последующих годах, 99% прорывных Хардварных модификаций делалось именно теми, кто гнался именно за результатом в бенчмарках.

А вот уже повторяли все подряд, ведь это приносило прирост в той же игре или ещё чём-то.

Некоторые как раз на фоне повышения производительности пришли к данному увлечению, может даже 50%, мне понравился сам процесс и возможность самому искать хардварные модификации железа, а так в обычном использовании дома, я не вижу смысла разгонять ради производительности.

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Но дальше данное движение зависло, от кризиса 2008 года и от отсутствия поступления новых людей, и топчется на одном месте (как маркетинг компаний производителей) почему-то многие решили, раз у нас нет денег на новое железо. А именно оно участвует в соревнованиях устраиваемых производителями, то и заниматься мы этим не будем это бесполезное занятие.

Нужно позже дать предложение команде сайта hwbot, чтоб попробовала вытянуть из производителей призы для розыгрыша по итогам года в некоторых лигах. То есть пользователи набравшие от какого-то количества баллов получают возможность участвовать в розыгрыше, первые три места получают автоматом менее ценные призы и право выбор в участии на больший приз среди остальных.

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Увлекающиеся люди спортивным оверклокингом перестали на общих форумах постить мануалы по вольт-моду железа, потому как это бесполезное занятие, новых людей не поступает, в том количестве в котором бы хотелось видеть.

Вы думаете что после 2010 года ни кто не паяет, паяют и 1080Ti паяют. И мне кажется когда у кого-то дойдут руки, могут заставить и 1155 сокет работать на 125 шине. Ради результата свободно можно сделать модификацию 478 сокета чтоб он понимал 479 процессоры, это куда интереснее чем завести 4ёх ядерник 775 сокета на ранней материнке без их поддержки.

Измерительство причинного места

Я считаю на данный момент темы на форуме с названием результаты в бенчмарках не то что бесполезны, а и отталкивают людей от данного вида хобби, заходя в них люди видят результат топового процессора или видео карты и что им делать? Выкладывать в тему свой результат на офисной машине? Форум на это не заточен, на деление процессоров и видео карт на категории.

Человек подающий результат должен видеть себя в списке людей использующих точно такой же процессор или видео карту, но ни как не результат в 10 раз превосходящий его.

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В данном виде спорта нет актуальности железа как такового, всё завязано на баллы полученные за ваши результаты, а на чём вы их получили на старом или на новом не играет роли, да без условно используя новое железо вы можете рассчитывать на Глобальные баллы, которые также дадут более высокие места в рейтинге мировом. И что вы хотите сами от этого занятия, при хорошем подходе можно и монетизировать через видео каналы или еще как, мы не об этом сейчас.

Я попробую предположить основные категории участников которые там есть.

1. Все те, кто как-то имеет отношение к брэндам, (является штатным оверклокером брэнда, является связанным с ресурсом торгующим железом и посвящённым любым IT устройствам или новостному ресурсу связанному с железом, имеет блог, канал и иногда занимается рекламой какого-то брэнда).

Все они так или иначе занимаются в основном только новым железом, и имеют некие рамки в его использовании ограничивающиеся только тем брэндом от которого они получают плату или берут на тест железо.

Имеют возможность использовать инженерные образцы железа.

Если у них есть лишнее время и желание они конечно могут выкладывать и результаты на старом железе, но это редко.

Как попасть их ряды? Вопрос сложный я не в их рядах и могу только предполагать. Получить опыт хороший, в том числе с использованием низкотемпературного охлаждения, попасть хотя б в двадцатку по стране и завести знакомства с теми кто ближе общается с конторой брэнда, обычно они в этой двадцатке присутствуют. Попробовать договорится о бенч сессии и так далее и возможно всё выйдет. Но это быстрый способ с использованием только нового топового оборудования с использованием как минимум системы фазового перехода (Фреонки).

Более долгий, использовать также новое и предыдущее поколение процессоров и видео карт по возможности участвовать как можно чаще в конкурсах которые проводят Брэнды на площадке hwbot, возможно попадёте в какие-то живые мероприятия и там вы опять же познакомитесь с теми кто с брэндом общается, и всё так же как в первом варианте.

Но однозначно это не дёшево будет стоить вам, раньше было немного легче, но ни чего не поделать время идёт.

2. Более многочисленная группа, просто чисто ради спорта, использовать могут любое железо кроме инженерного, любых времён, одни только последних 5 лет используют железо, другие только старое до 1156 сокета, третьи всё подряд что в руки попадается. В неё входят товарищи использующие любой вид охлаждения.

2.1. Менее численная группа, сторонники только одного типа охлаждения не низкотемпературного, только вода или только воздух, также используют любое железо.

Почему данная группа использует также старое не актуальное в повседневной жизни железо?

Не из-за того что денег мало, собственно и из-за этого, но в другом смысле им нравится то, что когда железо не актуально для жизни цена на него падает. И тут как раз можно купить 10 - 100 процессоров одинаковых и выбрать лучший, возможно установить рекорд, перебив результаты тех, кто использовал рандомный вариант.

Личное фото части процессоров

Особняком стоит оперативная память, тут дела не так радужно обстоят, когда железо уже не актуально то и найти ту самую лучшую уже трудно, поэтому памятью нужно запасаться немного заранее. Ну и материнские платы также, не все подходят, хотя если есть голова и руки, бывает такое, что можно вывести модификацией на уровень оверклокерской ту материнку, которая в то время не рассматривалась под разгон.

3. Любители тестировать старое - новое железо, как сами говорят их данное дело (спорт) не тяготит, но так как сайт всемирный, то изредка выкладывают свои результаты, не потерять, не забыть и так далее.

4. Просто так зашедшие оставившие 1-10 результатов и забыли, не пошло, дорого, не поняли данное увлечение.

Кто-то скажет ну что это за спорт такой. Вот Гейминг, это е-спорт и его даже пытаются внести в олимпийские игры, там лобби огромное издатели игр.

Сравнивать их бесполезно, я лично не считаю, что занятие играми что-то даёт нужного человеку который ими занимается, изучение карты и реакция нажимания на кнопки и мышку.

Деньги за соревнования? Ну да не плохо, а сколько людей их получает от общего количества, как в эти верха попасть и прочая ерунда.

Денежный эквивалент выигрыша оверклокерского турнира мал, потому что он не так развит как игровая индустрия, его по сути ни кто не развивает, маркетинговые топтания на месте ни чего не дают. Нужен какой-то новый подход к этому делу. Понятно что компании не будут поощрять тех кто изучает разгон старых платформ, и находит способы увеличения частот на них. Нужно что-то другое, что сможет существовать одновременно с маркетингом нового и возможностью не забывать старое. Исходя из всего он ещё можно сказать не сформировался толком.

Где-то читал, когда зрители понимают что происходит, то становится интереснее. Очень странные зрители некоторых спортивных соревнований, все понимают, за чем прыгают в высоту и хоть убей без понятия для чего азотом охлаждают.

Чтоб заниматься оверклокингом как спортом, и быть конкурентным нужно получить свой опыт, а не чужой, возможно нужно быть готовым, чтоб делать модификации железа, чтоб результат был выше (соревнования устраиваемые ресурсом бывают разные, иногда при использовании старого железа, где данные модификации обязательны)

Личное фото бенч-стенда DFI Infinity NFII Ultra

Главное помнить, домашний компьютер (он же рабочий) не нужно использовать для экспериментов.

Не знаю что у меня вышло, похоже на сумбур с потоком сознания. Возможно когда соберу в кучу, немного подправлю. Ну не блогер я.

P.S. Дальше будет серия статей про попутку отобрать чипы памяти под разгон путём замера мультиметром, к чему оно приведёт я не знаю, буду писать частями не зная конечного результата.