Apple внедряет искусственный интеллект в свои телефоны, но избегает использования этого термина, чтобы не отпугнуть потребителей, которые настороженно относятся к нему. Функции искусственного интеллекта в новом iPhone 16 не являются революционными, но приятными дополнениями.

Apple внедряет искусственный интеллект в свои телефоны, как это было с альбомом U2, о котором никто не просил.

Несмотря на то, что большинство инструментов искусственного интеллекта до сих пор не впечатляют и ненадежны, Apple делает ставку на эти ранние функции искусственного интеллекта, чтобы побудить пользователей к обновлению, надеясь вызвать «суперцикл» продаж в течение следующего года. Однако, судя по функциям «Apple Intelligence», представленным в июне и официально представленным в понедельник, ожидания должны быть сдержанными. Интересно, что Apple никогда напрямую не использовала термин «искусственный интеллект».

Новые инструменты искусственного интеллекта выглядят достойно, типично для интуитивного и дружественного стиля Apple, хотя и не являются чем-то революционным. В iPhone 16 Siri будет звучать более естественно, пользователи смогут создавать собственные эмодзи, например «зомби с глазами-сердечками, поедающий пиццу», и определять породы собак, наведя на них камеру. Но эти функции скорее относятся к категории «приятно иметь», чем к основным обновлениям, за которые стоит выложить более тысячи долларов.

Джин Манстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management, оптимистично полагает, что потребители все равно будут в восторге от этих функций искусственного интеллекта, и прогнозирует, что продажи iPhone превзойдут ожидания Уолл-стрит. Несмотря на это, продажи iPhone 16 должны идти хорошо просто потому, что многим пользователям уже пора обновиться, благодаря сильной лояльности к бренду Apple.

Хотя iPhone 16 является первым устройством Apple с искусственным интеллектом, компания избежала использования термина «искусственный интеллект» во время мероприятия по запуску. Вместо этого они говорили об «интеллектуальных» функциях. Apple понимает, что многие люди по-прежнему настороженно относятся к искусственному интеллекту, в отличие от разработчиков в Кремниевой долине и инвесторов на Уолл-стрит. Исследование, проведенное журналом "Journal of Hospitality Marketing & Management", показало, что маркировка продукта как «работающего на искусственном интеллекте» снижает интерес потребителей.

Учитывая растущий скептицизм по отношению к таким инструментам искусственного интеллекта, как чат-боты и генераторы изображений, компания Apple благоразумно избегает этого термина, даже если искусственный интеллект является движущей силой новых функций iPhone.