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AKXALA
Компания Маска X запрещена в Бразилии после скандала с дезинформацией
X был запрещен в Бразилии за невыполнение требований суда, включая назначение нового юридического представителя. Судья приказал приостановить работу платформы, что вызвало критику владельца X, Илона Маска, который назвал решение политически мотивированным.

X, ранее известный как Twitter (заблокирован в РФ)), был запрещен в Бразилии после того, как не уложился в срок, установленный судьей Верховного суда для назначения нового юридического представителя в стране.

Судья Александре де Мораес распорядился немедленно и полностью приостановить работу платформы до тех пор, пока она не выполнит все судебные предписания и не выплатит неоплаченные штрафы. Спор начался в апреле, когда судья постановил приостановить работу нескольких аккаунтов X за якобы распространение дезинформации. 

В ответ владелец X Илон Маск раскритиковал это решение, заявив, что «свобода слова - основа демократии», и обвинив судью в политической предвзятости. Он назвал судью «неизбираемым псевдосудьей», который подрывает демократию в Бразилии. Платформой пользуются около 10% из 200 миллионов жителей Бразилии, и некоторые пользователи сообщили о потере доступа к ней к утру субботы.

Ранее в этом месяце X закрыла свой офис в Бразилии, ссылаясь на угрозы ареста ее представителя, если она не подчинится тому, что компания назвала «цензурой» и незаконными приказами в соответствии с бразильским законодательством. Судья Мораес постановил, что аккаунты X, обвиненные в распространении дезинформации, многие из которых были сторонниками бывшего правого президента Жаира Болсонару, должны быть заблокированы на время расследования. Он предупредил, что законные представители X будут привлечены к ответственности, если какие-либо заблокированные аккаунты будут вновь активированы. 

За отказ подчиниться X грозит штраф, а Маск и другие обвиняют судью в политической подоплеке. Этот спор добавился к продолжающимся конфликтам Маска, в том числе с ЕС по поводу регулирования деятельности X и с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером.

Бразильское телекоммуникационное агентство, ответственное за соблюдение приостановки, заявило, что соблюдает постановление, сообщает Reuters. Судья Мораес дал компаниям, таким как Apple и Google, пять дней на то, чтобы удалить X из своих магазинов приложений и заблокировать его использование на устройствах iOS и Android. Он также пригрозил штрафами людям или компаниям, использующим VPN для доступа к платформе, - до 50 000 реалов (6700 фунтов стерлингов).

Запрет будет действовать до тех пор, пока X не назначит нового юридического представителя в Бразилии и не выплатит штрафы. Ранее X заявила в официальном сообщении, что не будет выполнять то, что она назвала «незаконными приказами» судьи.

Кроме того, банковские счета спутниковой интернет-компании Маска, Starlink, были заморожены в Бразилии по решению Верховного суда. Starlink ответила на запрос X, назвав постановление «необоснованным» и заявив, что оно неправомерно возлагает на Starlink ответственность за штрафы против X, которые, по их мнению, являются неконституционными.

Судья Мораес стал известен благодаря своим действиям по ограничению социальных медиаплатформ в Бразилии, а также расследованию в отношении бывшего президента Болсонару и его сторонников за их предполагаемую причастность к попытке государственного переворота 8 января прошлого года. 

X - не первая социальная медиаплатформа, столкнувшаяся с давлением в Бразилии: в прошлом году Telegram был временно запрещен за отказ сотрудничать с запросами о блокировке определенных профилей, а WhatsApp подвергался аналогичным запретам в 2015 и 2016 годах за отказ полиции в запросах на получение данных пользователей.

#илон маск #twitter #бразилия
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Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
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