X, ранее известный как Twitter (заблокирован в РФ)), был запрещен в Бразилии после того, как не уложился в срок, установленный судьей Верховного суда для назначения нового юридического представителя в стране.
Судья Александре де Мораес распорядился немедленно и полностью приостановить работу платформы до тех пор, пока она не выполнит все судебные предписания и не выплатит неоплаченные штрафы. Спор начался в апреле, когда судья постановил приостановить работу нескольких аккаунтов X за якобы распространение дезинформации.
В ответ владелец X Илон Маск раскритиковал это решение, заявив, что «свобода слова - основа демократии», и обвинив судью в политической предвзятости. Он назвал судью «неизбираемым псевдосудьей», который подрывает демократию в Бразилии. Платформой пользуются около 10% из 200 миллионов жителей Бразилии, и некоторые пользователи сообщили о потере доступа к ней к утру субботы.
Ранее в этом месяце X закрыла свой офис в Бразилии, ссылаясь на угрозы ареста ее представителя, если она не подчинится тому, что компания назвала «цензурой» и незаконными приказами в соответствии с бразильским законодательством. Судья Мораес постановил, что аккаунты X, обвиненные в распространении дезинформации, многие из которых были сторонниками бывшего правого президента Жаира Болсонару, должны быть заблокированы на время расследования. Он предупредил, что законные представители X будут привлечены к ответственности, если какие-либо заблокированные аккаунты будут вновь активированы.
За отказ подчиниться X грозит штраф, а Маск и другие обвиняют судью в политической подоплеке. Этот спор добавился к продолжающимся конфликтам Маска, в том числе с ЕС по поводу регулирования деятельности X и с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером.
Бразильское телекоммуникационное агентство, ответственное за соблюдение приостановки, заявило, что соблюдает постановление, сообщает Reuters. Судья Мораес дал компаниям, таким как Apple и Google, пять дней на то, чтобы удалить X из своих магазинов приложений и заблокировать его использование на устройствах iOS и Android. Он также пригрозил штрафами людям или компаниям, использующим VPN для доступа к платформе, - до 50 000 реалов (6700 фунтов стерлингов).
Запрет будет действовать до тех пор, пока X не назначит нового юридического представителя в Бразилии и не выплатит штрафы. Ранее X заявила в официальном сообщении, что не будет выполнять то, что она назвала «незаконными приказами» судьи.
Кроме того, банковские счета спутниковой интернет-компании Маска, Starlink, были заморожены в Бразилии по решению Верховного суда. Starlink ответила на запрос X, назвав постановление «необоснованным» и заявив, что оно неправомерно возлагает на Starlink ответственность за штрафы против X, которые, по их мнению, являются неконституционными.
Судья Мораес стал известен благодаря своим действиям по ограничению социальных медиаплатформ в Бразилии, а также расследованию в отношении бывшего президента Болсонару и его сторонников за их предполагаемую причастность к попытке государственного переворота 8 января прошлого года.
X - не первая социальная медиаплатформа, столкнувшаяся с давлением в Бразилии: в прошлом году Telegram был временно запрещен за отказ сотрудничать с запросами о блокировке определенных профилей, а WhatsApp подвергался аналогичным запретам в 2015 и 2016 годах за отказ полиции в запросах на получение данных пользователей.