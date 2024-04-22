Олимпийская чемпионка Перес Джепчирчир одержала выдающуюся победу на Лондонском марафоне, установив новый мировой рекорд в женском забеге со временем 2 часа 16 минут и 16 секунд. Она опередила рекордсменку мира Тигст Ассефу, а также Мегерту Алему и Джойсилин Джепкосгей из Эфиопии и Кении соответственно, которые также превзошли предыдущий женский рекорд. Среди мужчин победу одержал кениец Александр Мутисо Муньяо, который обошел легендарного Кенениса Бекеле и пересек финишную черту за два часа и четыре минуты. Британские спортсмены Эмиль Кайресс и Махамед Махамед заняли третье и четвертое места, причем Кайресс показал второе самое быстрое время среди британцев в марафоне.

В забегах на колясках победу одержали Марсель Хуг и Катрин Дебруннер из Швейцарии. Хуг одержал четвертую победу подряд на Лондонском марафоне, а Дебруннер доминировала в женском забеге, завоевав свой второй титул победительницы Лондонского марафона.

Джепчирчир выразила благодарность за победу, отметив жесткую конкуренцию и неожиданное достижение мирового рекорда. Муньяо, размышляя о своей победе, отдал дань памяти Кельвину Киптуму, победителю 2023 года, который трагически ушел из жизни в начале этого года. Несмотря на давление со стороны Бекеле, Муньяо сохранил уверенность в себе и вырвался вперед на последнем отрезке, чтобы одержать победу.