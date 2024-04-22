На Мальдивах прокитайская партия побеждает на парламентских выборах
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Партия президента Мальдив Мохамеда Муиззу одержала оглушительную победу на парламентских выборах, укрепив его власть. Согласно предварительным результатам, Народный национальный конгресс (ННК) получил 66 мест в парламенте, состоящем из 93 членов.
Политологи интерпретируют этот триумф как мощную поддержку усилий г-на Муиззу по укреплению связей с Китаем, поскольку он воспринимается как сторонник Китая и стремится уменьшить давнее влияние Индии на Мальдивах.
Местные СМИ охарактеризовали победу КНП, ожидающую официального подтверждения, как "супербольшинство", дающее им необходимое большинство в две трети голосов в парламенте для внесения изменений в конституцию.
Главная оппозиционная партия, Мальдивская демократическая партия (MDP), смогла получить только 15 мест, потеряв свое прежнее большинство.
Эта победа значительно усиливает политическое влияние г-на Муиззу, позволяя ему потенциально контролировать все ветви власти, включая судебную, благодаря парламентскому большинству.
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С момента вступления в должность в конце прошлого года г-н Муиззу считает своим приоритетом отказ от политики Мальдив "Индия превыше всего" и до сих пор не посетил Дели с официальным визитом. Он намерен вывести все индийские войска, дислоцированные на Мальдивах, и тем самым уменьшить влияние Индии.
Решение о выводе индийских войск обострило отношения между Мале и Дели, предоставив Пекину возможность углубить свое взаимодействие с Мальдивами. Государственный визит г-на Муиззу в Пекин в январе привел к заключению различных инвестиционных соглашений, а последующее соглашение о "военной помощи" с Китаем еще больше подчеркивает меняющуюся динамику в регионе.
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